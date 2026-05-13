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Marx Arriaga convoca a marcha en CDMX para “refundar la SEP” a tres meses de que fue despedido

El exdirector general de Materiales Educativos convocó a una movilización en el marco del Día del Maestro

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Marx Arriaga dejó la oficina de la dirección de Materiales de la SEP tras resistencia de poco más de 100 horas por destitución. (Foto: Cuartoscuro)
Marx Arriaga dejó la oficina de la dirección de Materiales de la SEP tras resistencia de poco más de 100 horas por destitución. (Foto: Cuartoscuro)

Marx Arriaga, exdirector general de Material Didáctico de la Secretaría de Educación Pública (SEP), convocó a una movilización en la Ciudad de México, en el marco del Día de Maestro y a tres meses de que la dependencia federal lo destituyó de dicho cargo.

En su cuenta de X, difundió la convocatoria a la marcha dirigida a los maestros normalistas y a los comités para la defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en la cual indicó que la “demanda principal es la refundación de la SEP”.

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En la convocatoria, se señalan otras peticiones como la salida de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la “recuparación de la soberanía educativa” y el regreso de la pedagogía obradorista.

Asimismo, píden garantizar plazas para el 100% de los egresados normalistas, al acusar que solo el 3% de los graduados son contratados.

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De igual forma piden que haya más escuelas normales rurales y que se acaben los concursos para asignar plazas.

“¡Hermanos Normalistas! Sé que están indignados y que los maestros los hemos abandonado, pero si se unen a la marcha... ¡SIEMPRE ESTARÉ CON USTEDES!La comunidad se construye sobre dos categorías: corresponsabilidad y redes... ¡O luchamos juntos, o nos derrotarán por separado!“, escribió en la publicación.

¿Cuándo será la movilización?

La marcha convocada por Marx Arriaga será el 15 de mayo, Día del Maestro. De acuerdo con el cartel, iniciará a las 09:00 horas y el contingente saldrá del Metro Buenavista, ubicado en el cruce de las avenidas Insurgentes y Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El exfuncionario federal compartió diversas versiones de la convocatoria, para dirigirse de forma personalizada a los maestros de diversos estados, como Chiapas y Estado de México.

El 17 de febrero pasado, Marx Arriaga Navarro dejó su cargo como exdirector de Materiales Educativos de la SEP, tras ser destituído por el gobierno federal, lo que generó una polémica que implicó una serie de señalamientos y contradicciones entre él y la dependencia.

El ex funcionario dejó su oficina tras permanecer más de 100 horas atrincherado, luego de recibir el oficio formal que notificó su destitución.

Arriaga se negó a abandonar su puesto hasta tener un documento oficial, aunque Nadia López ya había sido designada para reemplazarlo. Durante casi cuatro días, Arriaga se mantuvo en la oficina acompañado de su equipo, una mochila y el retrato de Karl Marx.

El exfuncionario negó aferrarse al cargo y afirmó que defendía los libros de texto y el modelo pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.

Señaló que su salida se debió a su negativa a modificar los libros de texto gratuitos, asegurando que se le pidió eliminar partes de la memoria histórica de México, versión que respalda Mario Delgado. También se mencionó resistencia a incluir temas de género, lo cual Arriaga negó.

Durante los días de conflicto, la SEP comenzó a retirar pertenencias de la oficina y Arriaga realizó transmisiones en redes sociales.

Al dejar el puesto, afirmó que regresará a dar clases y que no depende de la administración pública, aunque recibía un salario mensual superior a 100 mil pesos.

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