Mau Nieto, integrante de ‘Me caigo de risa’ anuncia que libró el cáncer: “Mi esposa me diagnosticó”

Mau Nieto conmovió en redes sociales al revelar que su esposa, quien es dermatóloga, lo diagnosticó con cáncer de piel. (Foto: @maunieto, Instagram)

El conductor y comediante Mau Nieto conmovió en redes sociales al revelar que su esposa Carla, quien es dermatóloga, lo diagnosticó con cáncer de piel. A través de un video en su cuenta de Instagram, narró cómo descubrió la enfermedad y detalló su proceso médico.

Nieto explicó que todo comenzó con “un granito en el pecho” que, con el tiempo, cambió de tamaño y color. Al respecto, relató:

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer de piel, nada grave... A mí sí me gusta broncearme, me gusta exponerme al sol y casi nunca uso protector solar. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro”.

Su esposa notó la transformación de la lesión y le advirtió que “no era normal”. Tras una revisión, confirmó que se trataba de un cáncer de piel de los más comunes, aunque sin gravedad. Con una pequeña intervención, lograron extirparlo.

“Me dijo: ‘eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma’. Así que lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave... Con ayuda de Carlita me lo quitaron y lo mandaron a patología”.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Mau Nieto narró cómo descubrió la enfermedad y detalló su proceso médico. (Foto: @maunieto, Instagram)

Cuidados y recomendaciones tras su diagnóstico

Mau Nieto compartió los cuidados que debe seguir tras la cirugía y exhortó a sus seguidores a protegerse del sol y acudir al médico ante cualquier irregularidad en la piel.

“En 15 días tengo que ir para que me den los resultados, mientras tengo que estarlo protegiendo para que cierre bien. Me dirán qué tan profundo estaba... No estaba tan al fondo, en teoría eso es bueno porque quiere decir que no se expandió y no se fue a otras zonas. Exhorto a toda la gente que utilicen protector solar y vayan con su médico”, enfatizó.

Nieto dijo que debe seguir un proceso de recuperación luego de que el cáncer le fue extirpado de la piel. (Instagram/@maunieto)

¿Quién es Mau Nieto?

Mau Nieto es un comediante y conductor originario de la Ciudad de México. Inició su carrera en el stand up en 2012 y, tras varios años de presentaciones, logró consolidarse en la escena del entretenimiento.

En 2018, estrenó en Netflix su especial Viviendo sobrio... desde el bar, lo que le otorgó mayor reconocimiento. Desde 2023, forma parte del elenco del programa Me caigo de risa, donde ha destacado por su carisma y sentido del humor.

El testimonio de Nieto ha generado conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de piel y el uso de protector solar como una medida básica de cuidado.