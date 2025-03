Litzy ignora la advertencia de la ex esposa de Poncho Cadena y revela detalles de su boda con el chef

Litzy habría recibido una advertencia por parte de la ex de Poncho Cadena. Crédito: litzyoficial y donponchocadena

Litzy y Poncho Cadena se alistan para llegar al altar en los próximos meses; sin embargo, su relación no está exenta de especulaciones, pues recientemente se dio a conocer que la ex esposa del chef habría lanzado una advertencia a la cantante.

En medio de los rumores que giran alrededor de la pareja, la también actriz compartió para “Venga la Alegría” detalles de su boda, la cual está prevista para celebrarse en octubre del presente año.

“Chef Poncho es el encargado de que la cocina esté maravillosa. Obviamente él no puede estar en la cocina, definitivamente no lo voy a dejar, pero sí que él coordine todo”, compartió para el programa.

Sobre el vestido de novia, confesó que tiene pensado utilizar solo uno a lo largo de la celebración, pues quiere estar concentrada en disfrutar por completo el momento.

“Uno, yo ya no quiero andarme cambiando, para eso tengo el ‘90’s Pop Tour’, esto no es show. Quiero disfrutarlo, me la quiero pasar increíble, queremos celebrar el amor más que hacer un espectáculo. Lucirme con un bodorrón no es mi rollo”, sentenció.

La pareja comenzará con los preparativos de su boda a finales de abril. (IG: @litzyoficial)

Por otra parte, ante la ausencia de su papá, la integrante de JNS dijo que no ha pensado quien la entregará en el altar, pero puede ser su mamá o su hermano.

“No sé, mi mamá o mi hermano. Mi hermano es el único hombre de la casa, entonces yo sé que estaría padre”, expresó.

¿Cuál fue la supuesta advertencia de la ex de Poncho Cadena a Litzy?

En medio de la felicidad de la famosa pareja, una fuente cercana al chef reveló para “TV Notas” que la ex esposa de Poncho Cadena no estaría muy feliz con la próxima boda.

La razón estaría relacionada con un supuesto interés económico de Litzy por el juez de MasterChef Celebrity, pues desde que están juntos, la dinámica entre la ex pareja cambió.

“Una vez, Poncho respondió al celular en altavoz y Marcela (su ex esposa) escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ‘Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’”, contó la fuente.

Ex pareja de Poncho Cadena cree que el interés de Litzy por el chef solo es económico. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Además del desacuerdo de la ex por su nueva relación, reveló que los hijos del chef no tienen una buena relación con Litzy; y aunque no viven con su padre, son lo más importante para Cadena.

“No aceptan del todo a Litzy. Ya la conocieron y, aunque no hubo ningún pleito, ellos no la ven con buenos ojos", aseguró.