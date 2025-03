Zuria Vega pone fin a los rumores sobre su divorcio de Alberto Guerra con contundente mensaje

La actriz publicó un contundente mensaje en sus redes sociales. Credito:@zuriavvega

Zuria Vega y Alberto Guerra enfrentan rumores de separación desde que el periodista Juan José Origel aseguró que la pareja estaba atravesando una importante crisis matrimonial.

Fue durante una emisión del programa “Con Permiso”, donde ‘Pepillo’ Origel compartió que había un distanciamiento entre los actores, incluso mencionó que ya estaban separados.

“Pues se encuentra (Zuria Vega) separada de Alberto Guerra, el papá de sus hijos; están separados”, reveló el presentador de Unicable.

Desde entonces los rumores fueron en aumento, y aunque cada vez salían más cosas a la luz, los actores optaron por mantenerse en silencio. Sin embargo, la mañana de este 25 de marzo, Zuria rompió el silencio y compartió un contundente mensaje.

“Les deseo una vida donde no tengan que hablar ni mentir de la vida de los demás. Yo la tengo, Buenos días”, escribió en sus instantáneas de Instagram junto a una fotografía que muestra a Alberto Guerra, su esposo.

Cabe resaltar que antes del mensaje de la actriz, el actor de “El señor de los cielos” compartió uno de los proyectos de su pareja, lo que comenzó a indicar que no estaban separados.

Por su parte, Marimar Vega, hermana de la actriz, también desmintió la situación en una entrevista para “Ventaneando”, y aunque no quiso dar detalles sobre el tema, se centró en negar los rumores.

"Te voy a contestar, es mentira, pero no quiero hablar de cosas que no tengan que ver conmigo”, declaró la actriz de “Dra. Lucía: Un don extraordinario”.

La supuesta infidelidad del actor que también involucró a Madonna

Después de que el periodista de “Con permiso” habló de la situación sentimental de los actores, Inés Moreno también hizo lo mismo.

De acuerdo con la presentadora, la razón de su crisis matrimonial se debía a que comenzaron a tener fuertes peleas después de que el actor colaboró con Madonna, pues habría cambiado su actitud.

"Zuria no es de estas tóxicas que anda fiscalizando el marido, dicen que es muy alivianada, pero que empezó a sentir un cambio. No es que sea insegura, es que ella tuvo esa sensación que no le contó todo”, detalló Moreno.

Zuria Vega y Alberto Guerra continúan con su matrimonio

Mientras que en el programa de YouTube Kadri Paparazzi aseguraron que la pareja ya no vivía en la misma casa.

“Nos confirman que ya están separados, ya no viven en la misma casa”, reveló ‘El Lobo’.