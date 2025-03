Asesinan a niña de 12 años en Culiacán durante fuego cruzado entre Los Chapitos y La Mayiza

Dana Sofía tenía 12 años y cursaba el primer año de secundaria; quedó atrapada en fuego cruzado en Culiacán. (X/@Felicitos_)

Una niña de 12 años de edad, identificada como Danna Sofía, fue asesinada la tarde del lunes en Culiacán, luego de que el vehículo en el que viajaba con su familia quedara en medio de un fuego cruzado entre presuntos integrantes de Los Chapitos y el grupo rival conocido como La Mayiza.

El ataque ocurrió en el sector oriente de la ciudad, en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Agricultores. De acuerdo con los reportes de medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del 24 de marzo, cuando Danna Sofía viajaba con al menos dos adultos a bordo de un automóvil Toyota Camry blanco de cuatro puertas, cuando el vehículo quedó en la trayectoria de las balas entre dos grupos criminales. Múltiples impactos atravesaron la carrocería y alcanzaron a la niña por la espalda.

Los adultos que la acompañaban lograron trasladarla con urgencia a una clínica privada especializada en rehabilitación, ubicada sobre el bulevar a Sanalona, en la colonia Miguel Hidalgo. Médicos de guardia intentaron reanimarla, pero la menor falleció a los pocos minutos de su ingreso, debido a la gravedad de las heridas.

Su vehículo quedó atrapado entre dos grupos armados presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. (X/@Eco1_LVM)

Afuera del centro médico, el vehículo en el que fue llevada presentaba cristales rotos, múltiples impactos de bala, un neumático reventado y daños visibles en la carrocería. En imágenes que circulan en redes sociales se podía ver el asiento trasero con manchas de sangre.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para asegurar la unidad y recabar evidencia pericial.

SSP condena el crimen y promete justicia

Horas después del asesinato de Danna Sofía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP) emitió un comunicado oficial en el que expresó su más enérgica condena por el homicidio de la menor y aseguró que este hecho no quedará impune. En el mensaje, la dependencia manifestó su pesar por el asesinato y lo calificó como un agravio que afecta profundamente a la sociedad sinaloense, especialmente a las familias.

“Hoy, que manos criminales han apagado la vida de la niña Danna Sofía, expresamos la más alta condena y nuestro pesar por este lamentable hecho que nos agravia como sociedad, como madres y padres de familia”, señaló la institución.

Comunicado de la SSP Sinaloa. (X/@sspsinaloa1)

La SSP afirmó que este crimen obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos y continuar trabajando de forma coordinada con las corporaciones de los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia. En ese sentido, sostuvo que no bajará la guardia frente a los grupos armados que generan violencia en el estado.

Asimismo, la dependencia pidió confianza a la ciudadanía y reiteró que las autoridades no descansarán hasta detener a los responsables del asesinato. “A la sociedad sinaloense, le reiteramos nuestro compromiso de que este artero acto no quedará impune, y que no se descansará hasta detener a los responsables de este lamentable suceso”, afirmó.

En el mismo comunicado, la SSP informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que se aplique “todo el peso de la ley” a quienes hayan participado en el ataque armado que le costó la vida a Danna Sofía.

Comunidad escolar condena los hechos

La institución educativa a la que asistía Dana Sofía condenó su asesinato. (X/@Felicitos_)

Tras conocerse la noticia del asesinato de Danna Sofía, la Escuela Secundaria General N.º 4 “Pablo de Villavicencio”, donde cursaba el primer grado, grupo 1°K, difundió una esquela en la que lamentó profundamente el fallecimiento de la alumna.

El mensaje fue firmado por el personal docente y administrativo de la institución, así como por la Delegación D-II-31 de la Sección 27 del SNTE.

En la publicación la escuela expresó su pesar por la pérdida de la menor y transmitió sus condolencias a la familia: “En estos momentos difíciles expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando pronta resignación a familiares y amigos, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Caen implicados en el asesinato de Gael y Alexander

Antonio y sus dos hijos, Alexander y Gael, fueron asesinados durante un supuesto intento de asalto. (Especial)

El asesinato de Danna Sofía se produce en el contexto de una escalada de violencia que ha cobrado la vida de más de 30 menores de edad en Sinaloa desde el 9 septiembre de 2024, cuando inició la actual fase de la disputa entre Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y La Mayiza, grupo vinculado a Ismael “El Mayo” Zambada.

El Secretario de Seguridad y Protección CiudaDanna (SSPC), Omar García Harfuch, informó el pasado 25 de febrero que cerca de 30 menores habían sido asesinados hasta esa fecha. Con el homicidio de Danna Sofía, la cifra ya asciendería a 35 niños y adolescentes muertos por hechos relacionados con el crimen organizado.

Uno de los casos que mayor conmoción provocó fue el de Gael y Alexander, de 9 y 12 años, asesinados junto a su padre, Antonio de Jesús, el pasado 19 de enero en Culiacán. El ataque ocurrió cuando la familia circulaba en su vehículo y fueron atacados a balazos. Ambos niños fallecieron tras recibir disparos de armas largas. El triple homicidio generó manifestaciones en toda la entidad.

Los dos sujetos capturados en Sinaloa (SSPC)

La tarde de este mismo lunes en que fue asesinada Danna Sofía, las autoridades informaron la captura de dos presuntos miembros de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), identificados como Juan Carlos “N” (alias Cholo) y Jesse Kevin “N” (alias Jessy), presuntamente vinculados a la célula de Los Chapitos.

Según reportes de inteligencia, Cholo está vinculado directamente al asesinato de los hermanos Gael y Alexander.

Ambos fueron detenidos durante tres operativos de cateo simultáneos en las colonias Gasolinera del Valle, Torres Aeropuerto y Rancho Contento, donde se aseguraron 20 kilogramos de cocaína, 10 armas de fuego (seis largas y cuatro cortas), y seis vehículos, tres de ellos con blindaje.