Imitadora de Shakira rompe en llanto tras fuerte pelea con el equipo de la cantante; fans la critican: “No eres ella”

Un incidente inesperado marcó el más reciente concierto de Shakira en la Ciudad de México, parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El evento, celebrado el pasado viernes 21 de marzo en el Estadio GNP Seguros, no solo destacó por la energía y el talento de la cantante colombiana, sino también por la controversia que involucró a su doble internacional, la venezolana Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca.

La imitadora fue captada llorando tras un desacuerdo con la producción del espectáculo, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. Shakibecca había sido seleccionada como ganadora del concurso Camina con La Loba, que le otorgaba la oportunidad de participar en el desfile de ingreso de Shakira al escenario.

La imitadora, reconocida por su gran parecido físico y vocal con la artista barranquillera, expresó su emoción al ser elegida y compartió momentos de alegría junto a otros participantes mientras esperaban en los camerinos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando miembros del equipo de producción le solicitaron mantenerse en un segundo plano durante el evento.

El incidente con Shakibecca y la reacción del equipo de Shakira

Shakibecca, quien ha dedicado años a imitar a la barranquillera desde Venezuela, fue seleccionada para participar en la dinámica. Sin embargo, el equipo de Shakira le solicitó que realizara el recorrido hacia el escenario mostrando su propio estilo, dejando de lado el personaje que interpreta. Esta petición aparentemente incomodó a la imitadora, quien terminó llorando tras bambalinas.

El video del momento se viralizó rápidamente, generando opiniones divididas entre los seguidores de la cantante. Algunos defendieron la postura del equipo de Shakira, argumentando que la solicitud buscaba resaltar la autenticidad de los participantes.

Otros, sin embargo, consideraron que la situación pudo haberse manejado de manera diferente para evitar el impacto emocional en Shakibeca. Varios fanáticos señalaron que la imitadora podría estar mostrando un comportamiento obsesivo hacia la artista, lo que habría motivado la decisión del equipo.

Critican a Shakibecca, imitadora Shakira, por quererle robar protagonismo a la cantante en show de CDMX

“Nunca te vi en la caminata bella, dónde si te vi fue en un vídeo llorando porque no te dejaron caminar como Shakibecca si no como Rebecca. Tenías que entender que era el día de Shakira no el tuyo”. “Te dije que no eres Shakira ,eres una imitadora trabajas de eso ,pero la caminata era como fans no con tu personaje, a veces debes ubicarte y darte cuenta donde si y donde no”, se puede leer en redes de la imitadora.