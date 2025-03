Yurem cuenta que la fortuna que generó como actor, se esfumó debido a sus padres

El artista reconoció que las circunstancias fueron tan difíciles que no hubo más opción que hacer lo que hicieron. (X/NMás)

Luego de tomar un “segundo aire” en su carrera tras reaparecer con la Nueva Banda Timbiriche en la gira de los 2000′s Pop Tour, el cantante y actor mexicano, Yurem Rojas, habló sobre los altibajos en su vida personal y trayectoria personal, recordando un desafortunado episodio familiar, el cual hizo que perdiera gran parte del dinero que acumuló detrás de cámaras y micrófonos.

Como bien se sabe, Yurem alcanzó la fama a una edad temprana con participaciones en telenovelas como María Belén y Atrévete a Soñar, así como también por ser miembro de la Nueva Banda Timbiriche, proyectos que le valieron para acumular sumar una buena cantidad de dinero. No obstante, en los últimos años, bastante se ha especulado sobre la calidad de vida que tuvo, poniendo en tela de juicio lo que realmente ocurrió con sus ingresos.

En una reveladora entrevista en el podcast Auténticos, conducido por Pedro Prieto y Titi Jaques, el oriundo de la Ciudad de México decidió contar la verdad detrás de la desaparición de su fortuna. El actor compartió con la audiencia que, contrario a lo que se señala o se cree, no fue víctima de un robo por parte de sus padres

En realidad, la historia detrás de la pérdida de su dinero fue mucho más compleja y marcada por la difícil situación económica que atravesó su familia en esos años. Yurem explicó que sus padres enfrentaron una etapa crítica cuando la familia quedó en una situación económica insostenible luego de que su madre perdiera su empleo; mientras que su padre, que tenía un gimnasio, vio cómo su negocio fue clausurado, lo que agravó aún más la situación.

“Un día, mi papá, llorando, me dijo: ‘Es que ya no teníamos de comer y tuve que agarrar de tu dinero. Yo me prometí que no lo haría hasta que crecieras, pero no tenemos dinero.”

Lo vio como un apoyo para su familia

A pesar de lo sucedido, Yurem aclaró que nunca culpó a sus padres por lo ocurrido. A lo largo de los años, el actor no les ha reprochado su decisión y, más allá del dolor que puede generar ver cómo se fue esfumando lo que se había trabajado con tanto esfuerzo, mantiene una actitud comprensiva hacia ellos.

“Dije: ‘Somos una familia y el dinero es para la familia’. ¿Qué hicimos? Pues nos lo comimos y tampoco era que tuviera los millones. Entonces, yo me siento muy tranquilo con eso… Ahora la gente dice: ‘¿Qué pasó con el dinero? De seguro sus papás se lo robaron’. Y no, no se lo robaron, yo se los di es otra cosa me siento orgulloso porque pude aportar a la familia”

