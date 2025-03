Amigo de Yolanda Andrade revela la supuesta enfermedad que le habrían diagnosticado a la conductora

Yolanda Andrade aún enfrenta problemas de salud. (Infobae México- Jovani Pérez)

Yolanda Andrade está alejada de la televisión desde que sus problemas de salud fueron en aumento a finales de 2024, cuando presentó problemas para articular palabras al final de las grabaciones del programa “Montse & Joe”, donde colabora con Montserrat Oliver.

En redes sociales, la presentadora se mantiene en constante contacto con sus seguidores; y en días recientes, desmintió la noticia de su muerte, la cual se replicó en varios medios luego de que una revista lo publicó.

Hasta ahora, se desconoce el padecimiento que le ha impedido reincorporarse por completo al programa de Unicable, pues después de regresar en su aniversario, la producción decidió que lo mejor era que priorizara su salud.

Yolanda Andrade regresó a grabar su programa de TV en su aniversario.

Ante la duda sobre el estado de salud de la también actriz, el productor Alejandro Gou reveló en un reciente encuentro con los medios parte de una conversación que tuvo con Andrade, y aunque dijo que la plática había sido privada, detalló un poco sobre su estado de salud.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso”, mencionó para la prensa, declaraciones que fueron retomadas por el programa “BerisTime”.

Pese al diagnóstico que le compartió Yolanda, Alejandro Gou aseguró que se encuentra muy bien de ánimo: “Con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”, recordó.

Las declaraciones por parte del productor teatral no fueron bien recibidas por los seguidores de la conductora, pues llamó la atención que hablara de un tema privado. De igual forma, la conductora Roxana Castellanos lamentó sus palabras.

“Muy mal andar hablando sin saber” , escribió Castellanos en Instagram.

Yolanda Andrade no ha hablado sobre el supuesto diagnostico que reveló el productor Alejandro Gou. Foto: Vibra Radio Sinaloa, YT

Tratamiento de Yolanda Andrade no estaría dando los resultados esperados

Cabe recordar que en días pasados, Carlo Uriel, periodista de espectáculos, compartió que el tratamiento en el que se encontraba Andrade no estaba dando los resultados esperados.

“Lo que supe extraoficialmente es que el tratamiento para su aneurisma cerebral no está funcionando como se esperaba“, detalló el colaborador de ”Dulce y Picosito".

Y agregó: "No ha tenido la mejor evolución, pero eso no significa que su estado sea crítico. No es una situación alarmante, simplemente el avance no ha sido el que se esperaba con el tratamiento médico“.

La conductora no ha revelado nuevos detalles sobre su estado de salud, pero en las últimas entrevistas se ha dejado ver con buena actitud.