Senadores del PAN arremeten contra Morena por abandonar votación sobre caso Teuchitlán: “No huyan como cobardes”

Senadores del PAN criticaron que los legisladores de Morena abandonaron la sesión para no votar la propuesta de Marko Cortés. | X- Ricardo Anaya

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron que los legisladores de Morena abandonaron la sala del pleno, cuando Marko Cortés presentaba la propuesta para crear una comisión especial de investigación del caso Teuchitlán, para no votar por la iniciativa del panista por falta de quorum.

Ricardo Anaya acusó a los senadores de Morena de salir de la sala del pleno “corriendo como cobardes”, a pesar de que la propuesta consistía únicamente en la creación de una comisión conformada por expertos independientes para investigar lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que se utilizó como campo de adiestramiento por el crimen organizado y presuntamente también como crematorio clandestino.

“Cuándo se había visto que la mayoría saliera corriendo. Salieron corriendo como cobardes las y los integrantes de la mayoría, mientras el grupo parlamentario del PAN, por voz del senador Marko Cortés, hacia una propuesta concreta, sensata y pertinente, que como él lo va a explicar consistía en crear una comisión para investigar estas atrocidades ocurridas en este famoso rancho en el estado de Jalisco”, dijo en conferencia de prensa.

El senador panista acusó que la llamada política “Abrazos, no balazos” que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador ocasionó la actual situación de inseguridad y casos de desapariciones en México, afirmando que con ésta se permitió la expansión del crimen organizado.

Consideró que por ello, el caso de Teuchitlán no es una crisis local sino un “problema nacional”, recordando que desde hace meses hay una disputa entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, donde han incrementado los homicidios, así como el aumento de la inseguridad en Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.

“Frente a la cobardía de este régimen morenista que salió corriendo reiteramos tres cosas: estamos como mexicanas y como mexicanos pagando la factura de la política abrazos no balazos del sexenio anterior, esta idea de ir tantas veces a Badiraguato, de abrazar a los delincuentes, de permitir que el crimen organizado se expandiera está teniendo consecuencias lo que está sucediendo en el país no es una casualidad, es responsabilidad de Morena y es consecuencia de su política abrazos no balazos

“Segundo, ésta no es una crisis local, no es un problema regional, este es un problema nacional, por que lo mismo esta este caso en Jalisco, está el problema de Sinaloa, el de Tamaulipas, el Tabasco, el de Chiapas y el que gobierna en este país es Morena, no es un problema regional es un problema nacional”, aseveró.

En este sentido, exigió al gobierno federal, encabezado actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que asuman la responsabilidad ante la situación actual y “que no huyan como cobardes”.

“Tercero, por eso le exigimos al gobierno federal de Morena que asuman su responsabilidad, que no huyan como cobardes, por que como cobardes le dan la espalda a las madres buscadoras a las que no quieren recibir y como cobardes hoy abandonan la sesión cuando lo que se estaba planteando era algo razonable y sensato

“Denunciamos la atropería de Morena, denunciamos la cobardía y le exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad”, puntualizó.