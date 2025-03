Christian Nodal reacciona a la nueva canción de Cazzu y responde a las críticas: “Ya supérame”

Christian Nodal reacciona a la nueva canción de Cazzu, mamá de su hija Inti. (Infobae México / Jovany Pérez)

Christian Nodal y Ángela Aguilar nuevamente están en el centro de la polémica a raíz del nuevo sencillo de Cazzu, expareja del sonorense.

Fue durante la noche del 19 de marzo cuando salió a la luz “Con otra”, nueva canción de la argentina que, aseguran, es un dardo para la integrante de la dinastía Aguilar.

Desde los primeros minutos de su estreno, “Con otra” desató comentarios en relación al matrimonio de los cantantes de “Dime cómo quieres”, pues además de las aparentes referencias, se estrenó horas antes del nuevo sencillo de Nodal, titulado “El amigo”.

Aseguran que el nuevo sencillo de Cazzu es una indirecta para Ángela Aguilar. (Especial)

Versos como “Robado se va lo que robado viene”, “Fuiste mala y todo se paga” “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”, fueron colocados en las redes sociales de la cantante de “Gotitas Saladas”, asegurando que están dedicados a ella.

Nodal reacciona a la nueva canción de Cazzu, mamá de su primogénita Inti

En medio de la polémica que está desatando el estreno de la argentina, Nodal no se detuvo a promocionar su nueva canción en redes sociales, donde compartió un video invitando a sus seguidores a escucharlo.

“Se llegó el día, por fin”, dice al final del clip.

Los comentarios no se hicieron esperar, y aunque algunos aplaudieron su nuevo éxito, hubo otros que dejaron comentarios en referencia al reciente éxito de su expareja y madre de su hija Inti.

"No señor Nodal ahorita estamos con TE VA ENGAÑAR“, escribió una usuaria.

A diferencia de otros mensajes que fueron colocados en la publicación, el sonorense de 26 años se detuvo en ese comentario y respondió de manera contundente.

“Yo ando con la de ‘Ya supérame’, y eso no me impide disfrutar de él amigo. Jajajaja", colocó.

Respuesta de Nodal a la canción de Cazzu. (Captura de pantalla)

Su comentario se volvió viral en redes sociales, pues aunque usualmente suele mantenerse en silencio, desde su presentación en la Monumental Plaza de Toros se ha mostrado más cercano al público, tal y como lo mencionó al regresar con su antiguo mánager.

Pepe Aguilar apoya el nuevo lanzamiento de Nodal

Mientras los dimes y diretes sobre la canción de Cazzu continúan, Pepe Aguilar demuestra que apoya al esposo de su hija en sus nuevos proyectos.

En un video publicado en TikTok, Nodal aparece cantando un fragmento de su nueva canción mientras el intérprete de “Por mujeres como tú” se muestra sonriente.

“Él fue el que ganó, yo fui el que perdí, y me frustra, hablar de eso no me gusta. Yo de ese tema no opino“, canta el sonorense.

Esto sucede en medio de la controversia por la nueva canción de Cazzu Crédito: TikTok (Nodal)