‘Con Otra’: ésta es la letra completa de la supuesta tiradera de Cazzu contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida en el medio artístico internacional como Cazzu, desató controversia en redes sociales con el lanzamiento de su nueva canción: Con Otra. Y es que muchos internautas aseguran que es una tiradera contra Ángela Aguilar por su romance con Christian Nodal.

Hasta el momento, la intérprete argentina no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si las especulaciones son ciertas o no. No obstante, sus seguidores y público en general se han encargado de señalar las supuestas indirectas que habría lanzado contra la esposa de su ex.

(YT: Cazzu Canal Oficial)

Según los internautas, hay varias frases que supuestamente hacen referencia a cómo habría terminado la historia de amor de Cazzu y Nodal, además del papel que habría Ángela Aguilar en ello.

Eso no es todo, Belinda (quien también tuvo un romance con el cantante mexicano e incluso estuvo comprometida con él) se sumó a la controversia con un mensaje de apoyo en Instagram: "“Increíble! La jefa. Temazo!”.

Belinda respaldó a Cazzu comentando el video de su tema, "Con Otra". (@cazzu)

Con Otra |Letra completa

La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala

Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo, yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste, aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemigo, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro

No te deseo el mal pero el te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tu te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro, te va a engañar