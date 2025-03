Nodal genera polémica al hablar de Cazzu y Belinda sin reparos; pero asegura jamás lo haría de Ángela Aguilar

El sonorense ha protagonizado romances con famosas cantantes. Fotos: @belindapop, @angela_aguilar, @nodal

Ocho años después de debutar como intérprete de regional mexicano y tras ser reconocido a nivel internacional por su talento, Christian Nodal ofrecerá su primer concierto en la Plaza de Toros La México este viernes 14 de marzo.

Y, como parte de su gira promocional, asistió como invitado especial a Hoy y concedió entrevistas dentro del recinto para las principales cadenas de televisión.

Fue durante su charla con Flor Rubio (para Venga la Alegría) donde habló sobre la popularidad que tuvo en redes sociales en 2024 por su vida amorosa sobre sus proyectos musicales.

El cantante reconoció el talento de su esposa como compositora IG: @despiertamerica

“Yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado. También fue mucha terapia todo ese asunto, creo que va por ahí, creo que cuando me enojo hago lo que ellos quieren, ahora voy a dejar ese juego, que hablen lo que quieran hablar”, comentó.

¿Por qué Christian Nodal ya no hablará de su vida privada?

Flor Rubio cuestionó al intérprete de regional mexicano sobre si algún día hablará en programas nacionales sobre su vida amorosa y ésta fue su respuesta:

“Nunca, eso nunca va a pasar. Yo creo que ya lo que ha pasado ha sido suficiente. Todas las personas que han estado involucradas y con las que he estado involucrado ya tienen su vida, todo mundo está siguiendo su rumbo, a mí no me interesa meterle el pie a nadie”.

Nodal se casó con Ángela Aguilar tras terminar con Cazzu. (Jovani Pérez/Infobae)

De esta manera, Christian Nodal habló indirectamente sobre sus famosas exparejas (Belinda y Cazzu) con quienes ha protagonizado fuertes escándalos amorosos; sin embargo, no mencionó sus nombres.

Fue bajo este contexto que explicó por qué no volverá a exponer su vida amorosa, menos con su esposa Ángela Aguilar.

“Yo creo que ya quien quedó como el bueno o el malo está de más, no quiero enfocarme en eso”, agregó.

Nodal estuvo comprometido con Belinda. (Foto: Especial Infobae)

Christian Nodal reflexiona sobre aprender a soltar

En esa misma charla, el intérprete de Botella tras botella aseguró que ya aprendió de sus errores, aunque no especificó cuáles son. Asimismo, hizo un llamado a aprender a soltar.

“Yo siento que aprendí de todos mis errores, creo que para eso estamos aquí, para no hacer infelices a nadie más (...) Hay que aprender a soltar”, agregó.