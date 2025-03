Así fue como Shakira le agradeció a México por apoyarla tras su ruptura con Gerard Piqué | Video

Shakira se reencontró con sus fans capitalinos tras siete años de ausencia. (Foto: Lulu Urdapilleta, Ocesa)

Shakira arrancó con los siete conciertos que tiene programados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y todo indica que su primer show fue un gran éxito.

La estrella colombiana no solo hizo un recorrido musical por su trayectoria, también sorprendió a sus fans capitalinos al interpretar ‘Ciega, Sordomuda’ en versión mariachi. Esto aproximadamente 26 años después de hacerlo en un programa especial de MTV.

Eso no fue todo, también añadió la canción de regional mexicano que lanzó en 2024 en colaboración con Fuerza Regida: ‘El Jefe’.

La estrella colombiana sorprendió al público al cantar con mariachi TikTok: @seargama

Shakira agradece a México

La famosa cantante interrumpió el espectáculo musical para extender un agradecimiento a sus fans mexicanos por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.

“Esta es una de las fechas más especiales de toda esta gira. Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Juntos estamos batiendo un récord histórico y eso es gracias a todo el cariño que me dan”, dijo.

Y es que La Loba se convirtió en la primera artista en ofrecer siete conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Shakira durante su primer concierto de siete en Ciudad de México.

“Les prometo que hoy les voy a dar todo de mí, todo de mí es de ustedes. Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana. Esta noche somos uno”, continuó.

Finalmente, aseguró que los mensajes de amor de sus fans mexicanos fueron un rayito de esperanza en los momentos más complicados que ha enfrentado en los últimos años por cuestiones personales.

“Estos años no han sido nada fáciles para mí. Estoy en deuda con ustedes porque cuando necesité que alguien creyera en mí, ustedes lo hicieron; cuando necesité fuerzas, ustedes me las dieron; cuando sentí el desamor, ustedes me arroparon. Les debo tanto", añadió.

Así fue el primero de los siete conciertos de Shakira en CDMX. (Foto: Lulu Urdapilleta, Ocesa)

La cantante no mencionó una ruptura en específico, sin embargo, usuarios de redes sociales aseguran que se refirió a al escandaloso truene que protagonizó con Gerard Piqué tras 12 años juntos.

Y es que los famosos terminaron su relación en medio de rumores sobre una presunta infidelidad por parte del futbolista con una joven llamada Clara Chía. Incluso, la cantante ha hecho varias referencias al respecto en sus nuevas canciones.