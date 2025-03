Shakira canta “Ciega Sordomuda” por primera vez y con mariachi en el Estadio GNP Seguros en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2025. Concierto de la cantante y compositora pop, Shakira en el Estadio GNP. La colombiana ofreció uno de siete conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Shakira ofreció un momento inolvidable durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, al interpretar su icónica canción “Ciega, Sordomuda”. Además de que fue la primera vez que la colombiana incluyó este éxito a su repertorio en la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, este miércoles 19 de marzo lo hizo acompañada de mariachi.

Este gesto sorprendió a los asistentes y marcó uno de los momentos más destacados de una serie de presentaciones que Shakira tiene en México. Las redes sociales estallaron por el gesto que tuvo la cantante, ya que según fans, rindió un emotivo homenaje a la cultura mexicana.

A la artista se le vio sumamente contenta e impresioanda por sus fans, asimismo lució un vestuario accesorizado con un sombrero, mismo que nunca soltó mientras bailaba su canción. Asimismo cantó “El Jefe”, el polémico tema de regional mexicano que grabó junto con Fuerza Régida.

La colombiana apareció en el escenario con un sombrero e interpretó su éxito, "Ciega, sordomuda". (@shakiramedia)

“Esto es increíble, yo hoy no puedo estar mejor, esto es increíble. Esto es un sueño, estar aquí con ustedes... ya saben que estos últimos tres años no han sido un camino de rosas, no han sido nada fáciles para mí... de las caídas nadie se salva. Pero si algo he aprendido es que la caída nos ha enseñado sino el comienzo de un vuelo más alto”, declaró Shakira en otro de los momentos memorables del concierto.

“Nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más fuertes. Si queremos llorar, lloramos, y si no, nos ponemos a trabajar y facturamos”, gritó entre aplausos y gritos del público.

Para la primera noche de siete en CDMX, Shakira no solo interpretó sus éxitos más recientes, sino que decidió dar una sopresa con uno de los clásicos que se remontan al inicio de su carrera, como “Ciega, Sordomuda”. El primer sencillo que forma parte de su álbum ¿Dónde están los ladrones?, lanzado en el año 1998.

Fue compuesto por Shakira y el compositor dominicano-estadounidense Luis Fernando Ochoa y es considerado uno de los mayores éxitos de su carrera en habla hispana. Musicalmente, combina pop latino con influencias de mariachi, destacándose por su ritmo y una fusión de géneros que marcó una evolución en el estilo de Shakira en aquel entonces.

Comercialmente, la canción fue un éxito en Latinoamérica, Estados Unidos (en las listas latinas) y varias partes de Europa. Alcanzó el número uno en varios países y consolidó la posición de la colombiana como una de las principales artistas de la música latina.