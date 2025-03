Desafuero de Cuauhtémoc Blanco: esto es lo que se sabe sobre el proceso contra el diputado

El exgobernador actualmente es diputado federal por Morena (Facebook Cuauhtémoc Blanco)

En las últimas semanas, uno de los procedimientos en la Cámara de Diputados que más ha atraído la atención es el relacionado con la solicitud de desafuero en contra del diputado Cuauhtémoc Blanco. Al respecto, la Sección Instructora se reunió este 18 de marzo para determinar la admisión o rechazo de su expediente, aunque se declaró en sesión permanente.

El pasado 6 de febrero de 2025, el exfiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del exgobernador de dicho estado. El motivo fue el señalamiento que tiene por, presuntamente, haber cometido el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana cuando se encontraba en ejercicio del poder ejecutivo.

En ese sentido, la Sección Instructora, cuya presidencia es ocupada por el diputado Hugo Eric Flores, ha sostenido diversas reuniones para determinar si se admite o no el expediente presentado para continuar con el proceso. No obstante, todavía no cuentan con una postura concreta.

Hugo Eric Flores Cervantes confirmó que la Sección Instructora se encuentra en sesión permanente (Foto: especial)

Esto es lo que se sabe sobre el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Luego de la reunión de este martes 18 de marzo de 2025, el presidente de la Sección Instructora confirmó que el organismo no ha emitido ni votado un dictamen y se encuentra en sesión permanente. Con ello, confirmaron el aplazamiento de la sesión en la que se definirá la admisión o rechazo del expediente del exfutbolista. No obstante, Flores Cervantes adelantó que se resolverá en esta misma semana.

“Me están pidiendo un dictamen. Con mucho gusto lo vamos a hacer, no es patear el bote, es hacer las cosas escrupulosamente. Va a tener que ser esta misma semana, no va a ser hoy. De hecho pidió el diputado Bolaños Cacho que esta sesión se declare permanente. No va a haber necesidad de convocar nuevamente de manera oficial, lo que quiere decir que esta semana, en cuanto yo termine este dictamen, se les presentará para su votación“.

El proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco fue solicitado por la FGE de Morelos (Facebook Cuauhtémoc Blanco)

Flores Cervantes negó que la Sección Instructora esté aplazando intencionalmente la sesión para votar el dictamen. Por el contrario, aseguró: “esto es un asunto de procedimientos legales y estamos siendo escrupulosos en cuidarlos”.

A pesar de la declaración del presidente de la Sección Instructora, al término de la sesión, el panista Germán Martínez Cázares aseguró que están “dilatando el proceso” por dos o tres días más y condenó que no se haya presentado un dictamen aún.

“No lo declaro culpable yo. El tema es que no se estudia y no se presenta un dictamen en definitiva de si se admite y tienen la cobardía para no presentar un dictamen de si se desecha. También le sacan a desecharlo porque de desecharlo saben que lo llevamos al pleno”, dijo.