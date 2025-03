Aseguran que Dulce no le dejó nada en la herencia a su hija Romina

Romina Mircoli es la única hija de Dulce Crédito: IG/dulcelacantante

El pasado 25 de diciembre se anunció la lamentable muerte de la cantante Dulce. El hecho dejó un hueco en la industria del entretenimiento nacional. Después de su fallecimiento comenzaron a surgir las controversias, especialmente las relacionadas a Romina Mircoli, su hija, a quien acusan de tener muy mala relación con su mamá cuando estaba viva.

La joven desmintió la fricción con Dulce, pero algunos amigos cercanos a la cantante aseguraron que madre e hija tenían pésima relación, incluso durante los meses en los que estuvo la artista hospitalizada.

Recientemente, Inés Moreno, periodista, contó en su programa de YouTube que le contaron que Romina sacó muchas cosas de valor y dinero de la casa de Dulce, con el objetivo de solventar los gastos derivados de la hospitalización, además de que el testamento sigue cerrado:

Romina Mircoli tiene un hijo, quien era la adoración de la cantante Dulce CRÉDITO: (YouTube/@mirkomusic5653)

“No se ha podido leer porque Romina no ha pagado el notario para que se abra ese testamento. Según me cuentan, ella fue a la casa de Dulce para ver el dinero de la caja fuerte, tuvo que pagar cosas del hospital, sacó dinero de ahí pues fueron varios milloncitos pero parece que se acabó todo”.

Además, la periodista explicó que posiblemente, la verdadera razón por la que Romina no ha abierto el estamento de su mamá, tiene que ver con que teme haber quedado fuera de la herencia:

“No ha podido pagar el testamento o no ha querido porque todavía a finales del año pasado Dulce le comenta a la hermana y a su sobrina que va a cambiar su testamento, porque antes tenía la certeza que todo se lo iba a heredar a Romina (...) No es que no tenga el dinero para abrir ese testamento sino que a lo mejor sospecha de que Dulce hizo un cambio y no le está dejando todo a ella (...) porque todo ese dinero va a quedar en manos del nieto cuando sea mayor de edad”.

Las canciones más emblemáticas de Dulce

(Archivo)

Dulce, reconocida cantante mexicana, ha dejado una huella en la música romántica con un estilo apasionado y único. Entre sus canciones más emblemáticas destaca Tu muñeca, un tema que narra el empoderamiento personal frente a una relación tóxica, consolidándola como una voz para las mujeres de su época.

Otro éxito notable es Lobo, una balada llena de fortaleza que describe el engaño y la traición con una interpretación intensa. Asimismo, Déjame volver contigo, una de sus canciones más populares, refleja el dolor del desamor y el anhelo de una segunda oportunidad.

Estas canciones han consolidado a Dulce como un ícono de las baladas y el drama musical en español.