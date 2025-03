Vendedora de fundas para celular asegura ganar 80 mil pesos al mes y genera debate en redes | Video

Usuarios cuestionaron la veracidad de los ingresos de una joven emprendedora que aseguró obtener altas ganancias mensuales con su negocio, desatando opiniones divididas sobre el emprendimiento y la educación. (TikTok / elreydelbarriomachorro)

En redes sociales se ha viralizado un video en el que una joven vendedora de fundas para celular asegura ganar más de 80 mil pesos al mes con su negocio. La declaración ha generado un intenso debate, especialmente al ser comparada con el sueldo de una profesionista egresada de la universidad, quien percibe solo 11 mil 400 pesos mensuales.

El video, publicado por el tiktoker ‘El Rey del Barrio’, muestra la entrevista a dos jóvenes con trayectorias laborales distintas. Mientras que una es emprendedora y se dedica a la venta de fundas para celular, la otra cuenta con una Licenciatura en Periodismo Multimedia y un Diplomado en Literatura. Al ser cuestionadas sobre sus ingresos, la diferencia fue notable.

“Al principio tuve pérdidas como todo negocio, pero ahorita es pura ganancia”, afirmó la emprendedora, quien manifestó sentirse satisfecha con su actividad además de que se encuentra estudiando Turismo. En contraste, la profesionista expresó su frustración al enterarse de los ingresos de la vendedora. “No me parece para nada justo, me parece que es mucho esfuerzo para tan poco dinero”, señaló.

La conversación no solo evidenció la brecha entre el emprendimiento y el empleo formal, sino que también motivó a la joven egresada a considerar iniciar su propio negocio. “Aunque no me parece justo, recomiendo que siga con su negocio, pues sus ganancias son muy buenas”, agregó.

El video ha desatado opiniones encontradas entre los internautas. Algunos han puesto en duda la veracidad de las ganancias de la emprendedora, mientras que otros defienden la idea de que el emprendimiento puede ser más lucrativo que una carrera universitaria.

“Creo que la joven que vende fundas está confundiendo las ventas con la utilidad. Si vende $80,000, quizás su utilidad sea de $20,000″, opinó un usuario. Otros expresaron escepticismo: “Si gana tanto, entonces las fundas las venden a sobreprecio”, comentó otro internauta.

Por otro lado, hubo quienes apoyaron a la emprendedora y destacaron la realidad del mercado laboral en México. “La educación sí se notó en las respuestas, pero también se nota que los sueldos en México no valoran el esfuerzo académico”, escribió un usuario.

El debate en redes sociales ha evidenciado la creciente discusión sobre el valor de la educación formal frente a la rentabilidad del emprendimiento. Mientras algunos defienden la importancia de una carrera universitaria, otros argumentan que el éxito económico depende más de las oportunidades y estrategias comerciales que de un título académico.

Una egresada de la Licenciatura en Periodismo Multimedia expresó su frustración al conocer las ganancias de una emprendedora que vende fundas para celular, pues su salario es considerablemente menor. Crédito: TikTok / elreydelbarriomachorro

Independientemente de la veracidad de las cifras, el caso ha puesto en el centro de la conversación el dilema que enfrentan muchos jóvenes en el país: elegir entre una educación formal con salarios limitados o apostar por el emprendimiento con sus respectivos riesgos y beneficios.