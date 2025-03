Shakira elimina a Piqué de su canción en pleno concierto en México y desata polémica

Shakira elimina por primera vez a su ex Piqué de su canción durante su concierto en México. (YouTube / Reuters)

Shakira no sólo conquistó a la población regiomontana con un par de conciertos intensos e inolvidables, sino que también está generando una intensa conversación en redes sociales porque decidió eliminar por completo a su ex de una de sus canciones más memorables.

La gira de Shakira por México arrancó con todo. La colombiana ofreció dos conciertos memorables en Monterrey, el pasado 12 y 13 de marzo, ante un público de más de 50 mil personas en el Estadio BBVA.

Aunque la euforia de sus seguidores se sintió en cada rincón de la ciudad, hubo un detalle que rápidamente se hizo viral en redes sociales: Shakira decidió modificar la letra de “La Bicicleta”, canción que interpreta junto a Carlos Vives y que originalmente mencionaba a su expareja, Gerard Piqué.

La canción, que se lanzó en 2016 y fue un éxito mundial, incluye en su letra la frase que dice: “que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona / después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Sin embargo, en su concierto del 12 de marzo en Monterrey, Shakira sorprendió al público con una nueva versión en la que cambia la referencia a su expareja por otra palabra: “que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona / después no querrá irse pa’ Barcelona”.

La decisión de modificar la letra generó reacciones encontradas. Por un lado, sus seguidores más acérrimos celebraron la modificación, considerándola un símbolo de empoderamiento y superación personal.

“Shakira con la nueva versión de ‘La Bicicleta’ eliminando a su ex de la letra por primera vez en vivo en México”, dice un usuario que subió la evidencia a TikTok. Otros usuarios señalaron: “dudo que a Piqué le importe que haya quitado su nombre” y alguien más respondió: “a él no, pero ella sí, y eso es lo que importa”.

Gerard Piqué, expareja y padre de los hijos de Shakira, habló de su vida luego de la separación de la colombiana - crédito @3gerardpique y @shakira/Instagram

Por otro lado, hubo quienes criticaron la modificación por considerarla innecesaria o motivada por resentimientos. Especialmente, los fans del futbolista: “Quién es Shakira contra un campeón del mundo y de Europa”.

“Cuando no conoces la música de Shakira, no sabes que sus ex forman parte importante en sus canciones”, apuntó un usuario. Incluso hubo quienes bromearon sugiriendo que también debería quitar la parte que menciona a Barcelona para que la eliminación de Piqué sea completa.

El contexto de la polémica relación de Shakira y Piqué hace que esta modificación en la letra de la canción sea aún más significativa. La separación de la pareja fue confirmada en junio de 2022, tras más de una década juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha. Poco después, Piqué fue visto públicamente con Clara Chía, lo que desató rumores de infidelidad.

La cantante colombiana puso a bailar a 50 mil personas durante su primer concierto en México. (Cortesía - Ocesa: @sr_villarreal)

En enero de 2023, Shakira lanzó la canción “BZRP Music Sessions Vol. 53″ junto a Bizarrap, una colaboración que contenía indirectas claras hacia Piqué y su nueva relación. Además, otros temas como “Te Felicito” con Rauw Alejandro y “Monotonía” con Ozuna, también están inspirados en su proceso de separación.

La visita de Shakira a México ha sido todo un fenómeno que va más allá de sus conciertos. La presencia de la cantante provocó un aumento del 66% en la ocupación hotelera de Monterrey, así como tráfico intenso y la llegada de fanáticos de diversas ciudades como Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Mérida y Cancún. Incluso, se viralizaron videos de pasajeros cantando sus canciones durante los vuelos hacia Monterrey.

Pese a la polémica, el espectáculo de Shakira en Monterrey fue un rotundo éxito y marcó el inicio de su gira por el país. Ahora, sus fans esperan con ansias sus presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México.