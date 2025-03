Ellos son la exesposa e hijos de Lalo Salazar, periodista que inició noviazgo con Laura Flores a sus 59 años

Laura Flores y Eduardo Salazar confirman su relación tras más de dos décadas de conocerse (Instagram)

El periodista Lalo Salazar y la actriz y cantante Laura Flores han decidido darle una nueva oportunidad al amor, según revelaron en el programa matutino Hoy.

La pareja, que se conoció hace más de 20 años cuando ambos formaban parte del equipo de conductores del mismo programa, anunció públicamente su relación tras reencontrarse en una entrevista reciente del programa Despierta.

Laura Flores compartió que este reencuentro fue el inicio de una conexión inesperada que los llevó a iniciar un romance.

La actriz mexicana utilizó sus redes sociales a mediados de febrero para confirmar su relación con el periodista.

Lalo Salazar y Laura Flores iniciaron su romance tras coincidir en el programa "Despierta" (Instagram)

En una publicación de Instagram, Flores expresó que el reencuentro con Salazar fue casual e inesperado, recordando que lo conocía desde su etapa como conductora del programa Hoy en 2002.

Por su parte, Lalo Salazar también habló sobre cómo surgió esta relación, detallando que, tras años sin verse, se encontraron nuevamente. Este encuentro marcó el inicio de una serie de citas que consolidaron su vínculo sentimental.

Un romance que comenzó con un reencuentro profesional

Laura Flores explicó que, después de la entrevista en el noticiero, ambos decidieron salir a comer y, poco a poco, comenzaron a construir una relación más cercana.

Según sus declaraciones, fue durante una cena cuando se dio cuenta de que ambos estaban divorciados, lo que abrió la posibilidad de iniciar algo más que una amistad.

La actriz confesó que nunca había experimentado algo similar, ya que no esperaba que un amigo de tantos años pudiera convertirse en su pareja.

Laura Flores estaría considerando su sexto matrimonio tras declarar que no le gusta estar sola (Instagram)

Por su parte, Lalo Salazar compartió que la conexión con Laura fue inmediata. Según sus palabras, quedó flechado desde el primer momento en que la volvió a ver después de dos décadas.

El periodista relató cómo, tras ese primer encuentro, comenzaron a salir con frecuencia, asistiendo juntos a conciertos y grabaciones, lo que fortaleció su relación.

Ambos destacaron que su romance ha sido un proceso natural y espontáneo. Laura Flores incluso reveló que Lalo le pidió que fuera su novia de manera tradicional, durante una cena, y que el primer beso ocurrió en privado, dentro de un coche, siguiendo un estilo “a la antigüita”.

La vida personal de Lalo Salazar: su exesposa y sus hijos

Aunque Lalo Salazar ha mantenido su vida personal fuera del foco mediático, se sabe que estuvo casado y que tiene dos hijos, Oana e Iñaki Salazar.

Oana ha seguido los pasos de su padre en el ámbito periodístico, mientras que Iñaki también ha sido mencionado en publicaciones familiares del periodista.

Lalo Salazar tiene dos hijos, Oana e Iñaki, quienes han sido parte importante de su vida personal (Instagram)

En junio de 2016, Oana agradeció públicamente a sus padres por el apoyo brindado durante sus estudios, compartiendo una fotografía de su graduación en la que aparece junto a ambos.

Oana Díaz y Lalo en la graduación de Oana Salazar (IG: @oanasalazar97)

Más recientemente, el pasado 5 de enero, Lalo Salazar publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a sus hijos durante un día en la playa, acompañada de un mensaje en el que expresó su felicidad por compartir tiempo con ellos.

Oana Díaz se ha mantenido en bajo perfil (Recorte)

En cuanto a su exesposa, se sabe que su nombre es Oana Díaz y se dedica a la psicología sistémica, pero los detalles sobre su vida actual y las razones de su separación no han sido confirmados por el periodista.

En una entrevista previa con Yordi Rosado, Salazar mencionó que conoció a la madre de sus hijos durante su etapa universitaria y que, en su momento, le pidió que protegiera a sus hijos de las noticias mientras él trabajaba como corresponsal de guerra.

Rumores apuntan a que el matrimonio de Lalo Salazar terminó tras descubrir su separación al volver de Francia (Archivo)

Rumores sobre el divorcio de Lalo Salazar

En medio del revuelo causado por su nueva relación con Laura Flores, han surgido especulaciones sobre las razones detrás del divorcio de Lalo Salazar.

Según la periodista Inés Moreno, quien abordó el tema en su canal de YouTube, el matrimonio de Salazar habría terminado mientras él se encontraba en Francia cubriendo los Juegos Olímpicos.

Moreno afirmó que, al regresar, el periodista descubrió que su esposa lo había dejado, llevándose sus pertenencias y enfrentándolo a un costoso proceso de divorcio.

“Estuvo casado hasta hace poco, me parece. Cuentan los rumores, que él, estando en Francia, en los Juegos Olímpicos, pues la mujer lo dejó. Dicen que le puso el cuerno, que él regresó y ya no estaban sus cositas, que además de todo, pues le salió medio caro el divorcio a él, que casi, casi me lo dejaron encuerado”, dijo la comunicadora en su canal de YouTube.

Oanada Díaz es madre de Oana e Iñaki Salazar (Instagram)

Sin embargo, estas declaraciones no han sido confirmadas por Lalo Salazar, quien hasta el momento ha preferido mantener en privado los detalles de su separación.

Por su parte, Laura Flores mencionó que su actual pareja llevaba tres años divorciado cuando comenzaron su relación, lo que coincide con las declaraciones del periodista sobre su estado civil.