Decomisan las armas de la policía de Huatulco, Oaxaca; los investigan por el homicidio de 5 jóvenes de Tlaxcala

Cinco personas originarias de Tlaxcala, reportadas como desaparecidas en la región de la Costa de Oaxaca, fueron encontradas sin vida en un automóvil abandonado en el estado de Puebla.

Este hallazgo, ocurrido el 2 de marzo de 2025, desencadenó un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y diversas corporaciones federales y estatales, que incluyó el cateo de instalaciones de la Policía Municipal de Santa Cruz Huatulco y el aseguramiento de sus armas.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGEO, el operativo se llevó a cabo en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición y posterior homicidio de las víctimas.

Las órdenes de cateo, autorizadas por un Juez de Control, permitieron a las autoridades intervenir en distintos puntos de Santa Cruz Huatulco, incluyendo la comandancia de la policía municipal.

El despliegue operativo, realizado en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, tuvo como uno de sus principales objetivos el desarme de los elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Huatulco.

Las armas cortas y largas, así como otros elementos balísticos, quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis en el contexto de las investigaciones.

Además, durante el cateo en la comandancia, se aseguraron documentos relacionados con los hechos investigados. También se realizaron entrevistas a los policías municipales como parte de las diligencias ministeriales encabezadas por la FGEO.

La coordinación entre la FGEO y las fiscalías de Tlaxcala y Puebla permitió localizar a tres de las personas reportadas como desaparecidas en la región de la Costa de Oaxaca.

Según los reportes, A. L. P. G., una mujer vista por última vez el 27 de febrero de 2025 en Santa María Huatulco, y R. E. G. L. y N. Y. L. M., un hombre y una mujer desaparecidos el 28 de febrero de 2025 en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla, fueron identificados entre las víctimas.

Las otras dos personas, J. A. M. C. y G. G. C. V., también originarias de Tlaxcala, habían sido reportadas como no localizadas ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca. Sus cuerpos fueron encontrados junto a los de las otras víctimas en un vehículo abandonado en un paraje cercano a la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en el municipio de San José Miahuatlán, Puebla, a pocos metros del Puente Calapa.