Christian Nodal reveló si Ángela Aguilar cantará con él en su concierto en la Plaza de Toros “La México”

El cantante y Ángela ya se encuentran en la Ciudad de México para el concierto en “La México”. (Instagram)

Christian Nodal ya se encuentra en Ciudad de México para su gira “Pa’l Cora”, el cantante de mariacheño se presentará este 14 de marzo en la Plaza de Toros “La México”. Con este show Nodal busca encontrarse nuevamente con su público, pues durante su gira de medios adelantó que será un evento imperdible para sus fans.

“De todos los lugares en los que me he presentado ‘La México’ representa uno de los retos más grandes que he tenido. Estoy emocionado”, aseguró.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas el sonorense tuvo una reunión con medios de comunicación en la CDMX donde presentó oficialmente a su equipo de relaciones públicas. De igual manera, días previos a su concierto Christian participó en una entrevista en el programa Hoy.

Donde además de promocionar su próximo tema, “El amigo”, platicó sobre el recital que tendrá en la “La México”. Según informó el artista, el evento contará con la participación de varios amigos y colegas del ámbito musical, quienes han compartido con él momentos creativos y canciones.

El sonorense estuvo como invitado en el programa de espectáculos, "Hoy". (IG: @programahoy)

“Yo ya invité a todos mis amigos y mis amigas que compartimos canciones. Estoy seguro que más de uno se va a pasar por allá a cantar. Vamos a darle un adelanto de una canción que va a salir este 20 de marzo, se llama ‘El amigo’, en el show vamos a mostrarla por primera vez en público”, expresó.

Fue entonces que Andrea Escalona preguntó al compositor si su esposa, subiría al escenario para cantar con él. “No sé, tienen que ir a ver... Tienen que ir al show”, respondió Nodal finalizando ese tema.

A pesar de que Christian Nodal no confirmó si su esposa lo acompañaría en su concierto en la Plaza de Toros “La México”, fue la cantante quien levantó sospechas. Después de que Ángela Aguilar presumiera su cambio de look en Guadalajara, horas después sorprendió en redes sociales al compartir un breve video de su llegada a la Ciudad de México.

Ángela Aguilar compartió un video en la Ciudad de México, además de un cambio de look.- crédito Breakfast Live y @angelitosxforajidos/Instagram

Por lo que rápidamente surgieron especulaciones de que muy probablemente la hija de Pepe Aguilar interprete alguna canción con su esposo. O al menos asista a su concierto como espectadora.

Cabe recordar que la última vez que Nodal se presentó en la Ciudad de México fue en junio de 2024, en medio de una fuerte polémica, pues acababa de confirmar su noviazgo con la menor de la dinastía Aguilar. Esto a tan solo un mes de que se separara de Cazzu, madre de su hija Inti.

La capital habría sido el primer lugar donde Christian presentó oficialmente a Ángela Aguilar como su novia y se dieron su primer beso en público. Posteriormente en su segunda presentación en el Auditorio Nacional, el artista invitó a su pareja a subir al escenario para cantar a dueto el éxito “Dime Cómo Quieres”, donde surgió la frase, “Porque soy tu novia, Christian”.