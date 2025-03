Qué dijo el banco al que una adulta mayor en SLP fue obligada a ir en ambulancia

Josette, de 80 años de edad, tuvo que ser trasladada a una sucursal bancaria para reactivar su cuenta. Crédito: Facebook / André Desbois

“Me dijeron que si no había de otra, pues que así me la trajera”, comenta André Desbois mientras relata el momento incómodo que su abuela Josette, de 80 años de edad, vivió este lunes 10 de marzo al ser obligada a trasladarse en ambulancia a una sucursal de HSBC en San Luis Potosí para reactivar su cuenta bancaria.

En entrevista con Infobae México, el nieto de la mujer adulta mayor comentó que tras la denuncia realizada en redes sociales sobre la falta de alternativas para que su abuela pudiera reactivar su cuenta bancaria, los directivos se pusieron en contacto con ellos para reparar el daño.

André Desbois comentó que este lunes 10 de marzo -el mismo día en el que se realizó el traslado de su abuela a la sucursal bancaria- se comunicó con él por llamada telefónica el Director Regional del Bajío de HSBC para solicitar una reunión con su abuela.

“Hoy a las 13:00 horas fueron a mi domicilio para disculparse de manera particular con ella y llegamos a algunos acuerdos. Quedaron en pagar los gastos del traslado de la ambulancia y de implementar un protocolo para que las personas adultas mayores no tengan que desplazarse al banco, sino que sea el banco el que se desplace”, detalló Desbois a esta casa editorial.

Crédito: Facebook / André Desbois

Además, el joven comentó que pidieron al directivo que los mantuvieran al tanto sobre la manera en que implementarán el protocolo, por lo que les asignaron una ejecutiva local que habla francés para llevar a cabo los procedimientos necesarios en caso de que requieran acudir al banco en otra ocasión.

Cabe mencionar que la familia es originaria de Francia, por lo que Josette, quien padece insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, no podía llevar a cabo los tramites de manera adecuada porque no habla inglés ni español.

“Nos prometió la reparación del daño y nos dejó sus medios de contacto para mantener comunicación, en lo que se da la resolución definitiva a este caso”, comentó el joven a esta casa editorial.

¿Cómo se dio el traslado de la mujer en ambulancia?

En entrevista con Infobae México, el nieto de Josette denunció el acto realizado por los trabajadores del banco HSBC, quienes a pesar de comentarles el estado de salud de su abuela, no le brindaron una alternativa viable para que no fuera trasladada a bordo de una ambulancia a la sucursal.

Crédito: X/@andre_desb

André Desbois comentó que su familia tiene una cuenta a nombre de su abuela en la que disponen del dinero necesario para su tratamiento médico, por lo que a finales de febrero intentaron renovar el plástico que estaba a punto de vencer.

“Me comentaron que tenía que venir la titular de la cuenta, yo les comenté que no iba a ser posible y me dijeron que no me podían ayudar de otra forma”, detalló Desbois.

Ante la exigencia de que su abuela se presentara en la sucursal, André detalló que continuaron utilizando la cuenta mediante trasferencias, sin embargo, el pasado 7 de marzo se percataron de que estaba bloqueada, por lo que comenzaron a solicitar ayuda al banco.

“Nos contactamos vía chat y nos comentaron que la única solución era venir a la sucursal. Hicimos una llamada al call center de HSBC, estuvimos dos horas al teléfono y no nos pudieron dar una solución”, comentó el joven a esta casa editorial.

Crédito: X/@andre_desb

Ante la ausencia de alternativas viables para que Josette no tuviera que dejar su domicilio debido a que padece insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, André insistió al acudir de manera personal a la primera sucursal que visitó.

“La gerente de la sucursal intentó hacer unas llamadas a Ciudad de México para darle una solución al conflicto, pero sí solicitaron que mi abuela se presentara en el banco. Yo le di aviso de que iba a llegar en ambulancia, y me dijo que si no había de otra, pues que así me la trajera”, aseguró el joven.

Luego de pedir dinero prestado para pagar la ambulancia que trasladaría a su abuela a la sucursal, André Desbois acudió a la sucursal para realizar la activación de cuenta y la renovación del plástico de Josette, calificando como “muy competentes” a quienes los atendieron al ver la situación en la que se encontraba la mujer de la tercera edad.

Crédito: X/@andre_desb

Respecto a Josette, el joven comentó que la mujer no se levanta en su domicilio ni siquiera para consumir alimentos, por lo que tras salir en una camilla para acudir al banco, decidió denunciar las pocas alternativas que tienen los adultos mayores para realizar trámites oficiales.

“Ella todavía ni siquiera se para al comedor a ingerir sus alimentos, pero ya tuvo que salir al banco”, detalló.

Desbois hace un llamado para evitar la discriminación

André Desbois hizo especial énfasis en que a pesar de intentar llevar una carta poder para evitar la asistencia de su abuela a la sucursal, le dijeron en el banco que por temas regulatorios ya no tenían validez, por lo que llamó al Banco de México a establecer un protocolo en beneficio de esta población.

“El Banco de México también tiene una responsabilidad en el marco regulatorio, porque si no nos permitieron que ella estuviera presente es en gran medida por la regulación que establece el Banco de México. La regulación es tan estricta que se vuelve inflexible hacia personas adultas mayores (…) Están cayendo de manera indirecta en un acto de discriminación hacia un grupo históricamente vulnerado como las personas adultas mayores”, comentó el joven a esta casa editorial.