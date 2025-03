Esto dijo Sheinbaum sobre el posible desafuero de Cuauhtémoc Blanco tras ser acusado de abuso sexual

Sheinbaum pidió asegurar que la petición de desafuero no sea "un asunto político". | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al proceso de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, quien recientemente fue acusado por su hermana de abuso sexual en grado de tentativa.

En su conferencia mañanera, la mandataria fue cuestionada sobre el proceso de desafuero que comenzó ayer la Sección Instructora de la Cámara de Diputados contra el exgobernador y exfutbolista, a lo que respondió que quitarle el fuero o no es decisión de ellos.

“Es una decisión de ellos y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político, sino que sea un asunto de revisión, si realmente considera la Sección Instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar acabo el desafuero, entonces le corresponde a ellos y que se evite cualquier asunto político y que en todo caso pues se vea si hay sustento o no en esto”, dijo en Palacio Nacional.