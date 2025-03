Anabel Hernández asegura que EEUU tiene un expediente contra AMLO por presuntos vínculos con el narcotráfico

El presidente López Obrador también criticó que persista el hashtag #NarcoPresidenteAMLO. (Jovani Pérez / Infobae México)

Una denuncia penal presentada en diciembre de 2024 ante una fiscalía federal del distrito sur de Nueva York señala al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por presunta participación en una red de financiamiento político vinculada a cárteles del narcotráfico, según reveló la periodista Anabel Hernández en el episodio más reciente de su programa Narcosistema.

De acuerdo con la información difundida por la autora de Los señores del narco, el expediente incluye acusaciones contra dos gobernadores en funciones del partido Morena, así como dirigentes y operadores electorales de alto nivel, como Mario Delgado, Ricardo Monreal, Javier May, José Jaime Montes y Andrés Manuel López Beltrán.

Además, la denuncia sostiene que diversas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, financiaron campañas políticas de Morena a cambio de posiciones estratégicas dentro de estructuras de gobierno estatal y municipal. Cabe apuntar que recientemente estos tres cárteles han sido designados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

Hernández García afirmó que tuvo acceso a una versión pública del documento presentado ante la fiscalía, el cual consta de 192 páginas y diversos anexos, entre ellos grabaciones, transcripciones y testimonios. La denuncia fue elaborada por una entidad cuya identidad permanece bajo sigilo judicial, pero que afirma haber recabado las pruebas conforme a la legislación vigente en Estados Unidos, Reino Unido y España.

El expresidente y las operaciones

Anabel Hernández ventiló cómo se financió campaña de AMLO y otros morenistas, supuestamente con ayuda del narco. (Foto: Morena)

Según el contenido del expediente, Andrés Manuel López Obrador habría tenido conocimiento directo del esquema de financiamiento ilícito, que habría operado desde su primera campaña presidencial y se habría consolidado durante su administración.

La denuncia se fundamenta en testimonios de actores internos del partido Morena, entre los que destaca el de Jocelyn Hernández Jiménez, identificada como fundadora del partido y exoperadora electoral en campañas presidenciales y estatales.

Hernández Jiménez es licenciada en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según su testimonio ante la parte denunciante, su ingreso a Morena fue a través del hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, quien actualmente se desempeña como secretario de Organización de dicho partido.

Según audios revelados por Anabel Hernández en el podcast, la testigo relató haber conocido a los hijos de López Obrador desde su etapa como estudiante de preparatoria en la Ciudad de México y haber colaborado en campañas en diversos estados, particularmente en el norte del país.

Entre las acciones descritas en la denuncia, Hernández Jiménez relató el desvío de recursos públicos a través de tarjetas bancarias de programas sociales, como mecanismo de captación de fondos para campañas. Detalló que fue presionada por superiores jerárquicos para entregar lotes de tarjetas sin dejar constancia documental, lo que derivó en amenazas cuando se negó a colaborar.

Jocelyn Hernández Jiménez aseguró ver cómo operaron campañas con ayuda del narco, según video revelado por Anabel Hernández. (Captura de pantalla)

“Me dijo: todos ya lo hicieron, todos los demás subdelegados del estado ya lo hicieron, tú eres la única que no me las quiere dar. Tú soluciónalo, diles que les van a llegar después. Y de hecho les van a tener que llegar después. Le digo: sí, pero les van a llegar después y si ya vienen cobradas... y más si usted me está dando a entender que necesita ese dinero para su campaña”.

“Estas tarjetas bancarias no las vas a entregar y me las vas a traer a mí”, le indicó un superior. Cuando pidió acuse de recibo, le dijeron que las tarjetas “se van a dar por perdidas o por robadas”, según su declaración.

La testigo aseguró que estos hechos ocurrieron cuando trabajaba en la Secretaría del Bienestar, al inicio del sexenio de López Obrador.

Hernández Jiménez afirmó que en 2021 acudió a denunciar estos hechos ante la entonces Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, quien la recibió personalmente y le confirmó que existían otras denuncias similares.

“La titular de la Secretaría de la Función Pública era Irma Eréndira Sandoval y me recibe personalmente y me dice: no eres la primera, ya vinieron más personas, más subdelegados de otras zonas, pero tampoco son muchos. Y necesitamos que ustedes, si ya empezaron a hablar, lo hagamos un gran expediente”.

Sin embargo, poco después Sandoval fue separada del cargo por decisión presidencial. La testigo sostuvo que su remoción estuvo directamente relacionada con el expediente que pretendía integrar.

Maletas con dinero por cargos

El expresidente Andrés Manuel López Obrador estaría en la mira de EEUU, según Anabel Hernández. (Bloomberg/Luis Antonio Rojas)

El expediente contiene declaraciones sobre la entrega de maletas con dinero en efectivo durante campañas políticas, recursos presuntamente aportados por el Cártel de Sinaloa. Hernández Jiménez relató haber presenciado personalmente esos movimientos: “Yo vi las maletas llenas de dinero”.

También explicó que los recursos no solo se utilizaban para campañas, sino que el acuerdo con los grupos criminales incluía la entrega de posiciones políticas a cambio del financiamiento.

Según su relato, los operadores le aseguraban que no habría restricciones económicas: “A mí cuando me contrataron y hablamos de números, ellos me dijeron: lo que tú quieras. Y yo les decía: no, pues ¿cómo que lo que yo quiera? Tú dime cuánto. ‘Lo que tú quieras, por dinero no paramos’. Y entonces yo de broma les dije: ¿pues qué los patrocina un capo?’ Y me dijo el chofer: ‘Ay, amiguita, ya le atinaste’”.

La entidad denunciante incluyó en el expediente grabaciones completas y continuas de las conversaciones sostenidas con los testigos. La empresa habría contactado a los testigos a través de redes profesionales como LinkedIn, presentándose como potencial empleador, para luego documentar sus testimonios.

En el caso de Jocelyn Hernández Jiménez, se realizaron tres encuentros: dos en Houston y uno vía teleconferencia, entre mayo y junio de 2023. Todas las conversaciones fueron registradas en audio y video sin interrupciones, y forman parte integral del expediente judicial en manos de los fiscales federales, afirma Anabel Hernández.