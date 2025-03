¿Natanael Cano se peleó con Peso Pluma? Filtran canciones con indirectas a ‘Doble P’ y menciones a Nicki Nicole

Filtraciones recientes revelan letras de Natanael Cano con supuestas referencias a Peso Pluma y Nicki Nicole. (Cuartoscuro)

La relación entre Natanael Cano y Peso Pluma, dos de los nombres más influyentes del movimiento de los corridos tumbados, ha entrado en el foco mediático luego de la filtración de fragmentos de un par de canciones inéditas en las que el sonorense lanza aparentes indirectas hacia su antiguo amigo.

Los temas también incluyen versos que hacen referencia a Nicki Nicole, ex pareja de Peso Pluma, lo que ha incrementado la especulación sobre un posible conflicto o ruptura entre los artistas mexicanos.

Fragmentos filtrados

Los indicios de la relación tensa entre ambos músicos tuvo como punto de partida el 19 de febrero, cuando Cano y Peso Pluma dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, una acción que sus seguidores interpretaron como señal de distanciamiento.

A partir de entonces, comenzaron a circular fragmentos de canciones inéditas de Cano en TikTok, donde las letras apuntan a una tensión creciente.

Hasta ahora, no se ha confirmado cuál sería la razón detrás del distanciamiento, no obstante, diversas hipótesis han circulado entre los seguidores. Una de las más mencionadas involucra a Gabito Ballesteros, artista cercano a Cano y firmado bajo su disquera, quien recientemente se unió a la agencia de representación de Peso Pluma.

Otra posibilidad que ha sido discutida es la utilización del conflicto como estrategia de marketing para promocionar el próximo álbum del intérprete de “Mi Bello Ángel”. El artista ha venido compartiendo fragmentos de temas inéditos en sus plataformas, generando expectativa entre sus seguidores.

El primer tema que llamó la atención durante un show en donde mostró previews de sus canciones fue una inédita titulada “Tiraera V3″, compartida por Cano a través de historias en sus redes sociales. En el audio se escucha la línea: “Mandé a la luna al flaquito…”, frase que muchos interpretaron como una alusión directa a Peso Pluma.

Fragmento en donde Natanael Cano tiraría indirectas a Peso Pluma. (TikTok: cesardl64)

A pesar de que inicialmente se pensó que el tema podría haber sido generado por inteligencia artificial, fue el propio Cano quien confirmó que la canción formará parte de su próximo álbum, al difundir extractos del mismo desde sus cuentas oficiales en historias.

Con el paso de los días, nuevos fragmentos se filtraron en redes sociales. En uno de ellos se escucha la misma tonada, pero un fragmento diferente: “Cargando con el peso de toditos los CT, mi pluma tiene más peso y fuerza dentro de este game, el sobrepeso era lo que te mantenía en el suelo, en un rancho disque humilde”.

Las letras han sido interpretadas como una respuesta directa a Peso Pluma, haciendo un juego de palabras entre “peso”, “pluma” y referencias al mundo de los corridos tumbados (CT).

Menciones a Nicki Nicole

Además de los posibles ataques a Peso Pluma, algunos fragmentos dados a conocer de otra canción contienen aparentes menciones a Nicki Nicole, cantante argentina y expareja del artista. En uno de los clips difundidos en redes se escucha la línea: “Me estaba pidiendo v*rga tu pinche morra Nicki, que si cuando la volaba pa la H para meterle todo el dicky”.

Natanael Cano supuestamente habría hecho mención de Nicki Nicole. (X/@DiegoHdz0711)

Usuarios en redes sociales han conectado esta frase con la canción “Desquite”, lanzada por Nicki Nicole y Grupo Frontera en 2024. En dicha colaboración, la cantante interpreta versos como: “Si te mando una foto, será con tu amigo, el que siempre celaste / No supiste cuidarme / No es que quiera vengarme / Hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste”.

Además, comenzó a circular una fotografía en la que Nicki Nicole aparece junto a Cano. Sin embargo, en la imagen completa también se ve a Trueno, ex pareja de la argentina, lo que ha moderado las interpretaciones de si existió o no una infidelidad por parte de la cantante.

Silencio de Peso Pluma

Hace unos días, Natanael Cano se presentó en el carnaval de Autlán de Navarro en Jalisco; ahí lanzó una frase que ha generado especulación entre sus seguidores: “Aunque no sea mi terreno, el que es gallo canta donde quiera”. Algunos han interpretado esto como otra indirecta para Peso Pluma, quien no se presenta en dicha región.

¿Peso Pluma ve rivalidad entre Natanael Cano? Credito:Cuartoscuro

Mientras las especulaciones siguen creciendo, Peso Pluma no ha realizado ninguna declaración pública sobre los temas ni sobre su relación con Natanael Cano. En contraste, Natanael ha mantenido una postura ambigua, haciendo publicaciones irónicas en redes sociales que muchos interpretan como respuestas indirectas al conflicto.

Junto con las tensiones musicales, también han surgido versiones que vinculan el conflicto con presiones externas relacionadas con el crimen organizado. Hace semanas Cano habría recibido amenazas por parte de una célula identificada como “Los Matasalas”, que trabajan con Los Chapitos y que buscan acabar con “Los Salazar”. Cabe apuntar que Peso Pluma han mostrado su apoyo abiertamente a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.