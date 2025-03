Ricardo Monreal asegura que desaire a Sheinbaum en el Zócalo fue un “error involuntario”

El morenista justificó el gesto como un error involuntario (Facebook Ricardo Monreal A.)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró que el supuesto desaire que diversos líderes de la Cuarta Transformación hicieron a la presidenta en la asamblea informativa del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) es cosa menor. De igual manera, justificó el acto al citar las palabras de Claudia Sheinbaum y lo catalogó como un “error involuntario”.

Durante una conferencia de prensa encaminada desde la sede de San Lázaro, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aclaró que la actitud en que incurrió él y otros personajes con la titular del Ejecutivo Federal no tiene importancia.

“Como dijo ella en la mañana, es cosa menor, no nos distrae. Se trató de un error involuntario, le pedimos disculpas y es una cosa menor que, ella misma dijo, estaban distraídos (...) Para mí es uin asunto cerrado, ya lo expliqué y la presidenta fue muy inteligente y clara. Dijo ‘es un asunto menor y estaban distraídos’. Yo me quedó con esa explicación, no tengo nada que agregar y creo que es un error involuntario”, declaró en la conferencia de prensa.

Durante el evento en el Zócalo de la CDMX, Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde y Adán Augusto López protagonizaron un curioso momento. Crédito: YT/Gobierno de México

En ese sentido, negó que su próxima visita al Palacio Nacional tenga como motivo recibir un regaño por la escena acontecida el domingo 9 de marzo de 2025. Por el contrario, dijo, se reunirá con la presidenta Sheinbaum Pardo para abordar temas relacionados con la agenda legislativa.

“Normalmente, cuando es necesario, cuando hay temas siempre estamos pendientes con el Ejecutivo Federal, en este caso con la presidenta de la República, para los temas de la agenda legislativa en una relación de colaboración de poderes”, dijo.

¿Cuál fue el polémico gesto de líderes morenistas con Claudia Sheinbaum durante la asamblea informativa del Zócalo?

En un evento multitudinario, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, vivió un episodio curioso al intentar saludar a los principales liderazgos de su partido. El incidente ocurrió justo antes de que Sheinbaum subiera al templete para dirigirse al público, cuando los dirigentes se encontraban distraídos tomándose una fotografía grupal, lo que provocó que no notaran de inmediato la llegada de la mandataria.

Cuando la presidenta llegó hasta el grupo, éste todavía se encontraba mirando a la cámara.

En la primera fila, frente al escenario principal, se encontraban figuras clave de Morena, como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador; el senador Ricardo Monreal; el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López; la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde; el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Manuel Velasco; la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja, y el secretario particular de la presidencia, Alejandro Esquer.

Instantes antes de subir al escenario, Sheinbaum recorrió la primera fila para saludar a los integrantes de su movimiento. Sin embargo, los líderes mencionados se encontraban de espaldas al escenario, posando para una fotografía grupal, lo que provocó que no advirtieran de inmediato la presencia de la mandataria.

Una foto distrajo la atención de los líderes morenistas

Aunque el gesto causó polémica y los personajes involucrados pidieron disculpas a la mandataria por la distracción, Sheinbaum Pardo restó importancia a la escena.

“Estaban distraídos, es todo”, mencionó entre risas durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 10 de marzo de 2025.