Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de marzo

CRÉDITO: (Instagram/@exatlonmx)

A solo dos semanas de la gran final de Exatlón México , el reality se encuentra en una etapa decisiva. Este domingo 9 de marzo, uno de los participantes abandonará la competencia.

La competencia se encuentra en su punto más importante, ya que la final está programada para el próximo domingo 23 de marzo. Tanto el equipo rojo como el azul buscan asegurar su lugar en la última etapa del programa, donde se disputará el trofeo y el premio millonario.

En esta semana, ambos equipos lograron ganar una batalla por la supervivencia, lo que llevó a que la definición de los posibles eliminados recaiga en el duelo final de esta noche, como cada domingo.

Según diversas cuentas de fans y spoilers, el eliminado hoy domingo 9 de marzo es Adrián Leo, integrante del equipo azul.

Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, los rumores apuntan a que Adrián enfrentará un duelo de eliminación contra dos competidores del equipo rojo, Mario y Heliud Pulido, en un enfrentamiento que promete ser intenso.

El equipo azul se impuso en la primera competencia de la semana, mientras que los rojos lograron la victoria en la segunda.

El pasado viernes, el equipo rojo celebró una importante victoria en el segundo duelo por la supervivencia, Heliud Pulido fue clave en este triunfo al derrotar a Christian Carrillo en la línea de tiro, asegurando el punto definitivo para un marcador de 8-5 a favor de los escarlatas. Este resultado permitió que los rojos enviaran a un integrante azul al duelo de eliminación, aumentando las posibilidades de supervivencia de su equipo.

Eliminados de Exatlón México temporada 8

A continuación se presenta la lista actualizada de deportistas que han sido eliminados, aunque algunos de ellos tuvieron que irse de República Dominicana por lesiones.

Ciertos ex integrantes de la temporada eran refuerzos que no habían estado desde el principio, por el momento ya no habrá sustitución de jugadores, ya que la final está planeada para el 23 de marzo.

Fátima Rojas (roja)

Ramón Garrido (tuvo que retirarse por lesión, era de los azules)

Kevin Berlín (azul)

Paulina Menchaca (azul)

Keno Martell (azul)

Caro Tripp (azul)

Analu Linaje (azul)

Pascal Nadaud (azul)

Samanta Rodríguez (roja)

Jorge Olivera (azul)

Jade Díaz (roja)

Mariana Castro (azul)

Carlos Armenta (azul)

Paulette Gallardo (roja, tuvo que irse de la competencia después de un aparatoso golpe)

Emilio Rodríguez (rojo)

Sofía Arroyo (roja)

Pato Araujo (rojo)

Jazmín Hernández (roja)

Irvin Villatoro (azul)

Humberto Noriega (rojo)

Nataly Gutiérrez (roja)

Dónde ver Exatlón México

El capítulo de los domingos se estrena a través del canal Azteca Uno a las 20:00, mientras que el resto de la semana el horario es diferente, pues de lunes a viernes inicia a las 19:30

Todos los días hay una competencia diferente, siempre está en juego alguna ventaja alterna como las medallas transferibles o El Duelo de los enigmas, así como la batalla por la supervivencia y la Villa 360.

El canal para ver Exatlón es el 101 de las compañías de servicio Izzi, Star TV y Megacable.

También es posible ver el programa en transmisiones oficiales de TikTok o en redes sociales oficiales, en caso de que te hayas perdido algún episodio.