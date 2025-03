Elementos de la Fiscalía de Oaxaca detienen y agreden a reportero y a su familia

Foto: Captura de pantalla

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) detuvieron y arrestaron con uso de la fuerza al periodista Álvaro Cuitláhuac López y parte de su familia.

De acuerdo con el Ministerio Público local, sus elementos realizaban actos de investigación para dar cumplimiento a un mandato judicial sobre la calle de prolongación de Galeana, en inmediaciones de la Central de Abasto, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía detalló que durante el operativo fueron detenidas varias personas, entre ellas un periodista.

El informe del Ministerio Público local se difundió luego de que el propio periodista compartiera el momento de su detención que se dio con uso de violencia.

Su arresto se dio pese a que Cuitláhuac López les indicara que era periodista y que vivia en el sitio donde estos elementos tenían detenido a su papá.

El comunicador dijo en rueda de prensa que estaba con su hermano cerca de su domicilio cuando vio pasar a elementos de la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones con dirección a la Central de Abastos.

“Al ratito me habla mi tía y me dice, es que están jaloneando a tu papá. Le dije por qué y me dice: no sé”, contó Álvaro Cuitláhuac con la boca sangrada producto de los golpes.

Dijo que cuando acudió a su casa comenzó a transmitir, porque pensó que se trataba de otros problemas de la zona.

“Cuando llego veo que llevan a mi papá del cuello. Le digo ‘oye a ver qué pasa’... me dicen ‘¿tú quién eres?’ e intentan arrebatarle el teléfono”, relató.

Explicó que fue jaloneado por los elementos, por lo que su hermano, sobrina y mamá se metieron a defenderlo.

Dijo que los elementos los responsabilizan por “ser mañosos”: “Esa fue la palabra que utilizó el fiscal Soto, que somos mañosos, que por qué cuando andamos de culeros no nos quejamos”.

“No sé quién le habló y no vi a quien me tenía arrestado, porque tenía puesta la bota en la cabeza contra la batea, pero alguien le habló por teléfono y le dice: Sí, aquí tengo al disque reportero, porque su credencial ya venció es 2023-2024, entonces no creo que sea reportero. ¿Qué quieres que haga?”

El reportero Álvaro Cuitláhuac López y a su familia fueron agredidos este 7 de marzo | Crédito: Infobae /Andrés Martínez

La Fiscalía aclaró que tras corroborar que este el periodista no participación en los hechos, fue liberado.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de los órganos internos de control, verificará la correcta actuación de los elementos que participaron en el operativo”.