Quién es Edgar Amador Zamora, nuevo secretario de Hacienda

Este viernes, Sheinbaum lo nombró nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Crédito: Infobae México

La tarde de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el otrora secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, será nombrado como asesor económico internacional, por lo que Edgar Amador Zamora tomará el puesto a partir de la semana entrante.

Amador Zamora se desempeñaba como subsecretario de dicha dependencia, y en una publicación en su cuenta en X, Sheinbaum aseguró que Amador Zamora es “un economista honesto, convencido de la Cuarta Transformación”.

Edgar Abraham Amador Zamora es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México.

Ha trabajado en el sector privado en empresas como Vector Casa de Bolsa; Stone&MacCarthy para las filiales de México y Brasil, y fue Director General Adjunto para México del banco francés Dexia.

La trayectoria del ahora Secretario abarca tanto el sector privado como cargos públicos. Crédito: Infobae México

En el sector gobierno ha ocupado los cargos de Director General de Administración Financiera del Distrito Federal, Director General de la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

También fue Subsecretario de Planeación Financiera y Secretario de Finanzas; ha sido Asesor para la gubernatura del Banco de México, y desde el pasado primero de octubre del 2024, cuando Sheinbaum tomó la presidencia, se desempeñó como el segundo a cargo de la SHCP.

Además ha ejercido la docencia como profesor de la Facultar de Economía de la UNAM.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su mensaje en redes, aseguró que en la Secretaría de Hacienda se tiene un gran equipo, y que el país tiene una economía muy fuerte: “tenemos excelentes colaboradores y siempre nos va a ir muy bien”.

Por su parte, Rogelio Ramírez de la O señaló que como mexicano y como economista fue un orgullo haber sido invitado a permanecer al frente de la Secretaría de Hacienda, por la primera mujer presidenta de México.

Mexico's President Claudia Sheinbaum poses after announcing Edgar Amador as her government's new finance minister, replacing outgoing Rogelio Ramirez de la O, at the National Palace, in Mexico City, Mexico March 7, 2025. Mexico Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

“Lo hice con dedicación y lo mejor de mi voluntad durante el tiempo que me fue posible, son mis compromisos familiares fuera del país lo que me llevan a esa fecha comprometido para mi retorno, situación que he comentado con la presidenta, fue de especial importancia cumplir con sus instrucciones para en el presupuesto de 2025 y en la política fiscal y financiera diéramos la oportunidad y la prioridad a la población más desprotegida, así como a la inversión en un marco de normalización del nivel de deuda pública” indicó Ramírez de la O.

Señaló que todo lo anterior fue fundamental para que el país transitara por esta etapa de incertidumbre global, y reiteró que la SHCP tiene profesionales calificados, y les dio su reconocimiento a su labor. Dio las gracias a sus colegas de gabinete por sus comprensión y simpatía.

Por su parte, Zamora agradeció el nombramiento, y reconoció la labor de su antecesor.