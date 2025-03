Así fue el accidente que dejo sin caminar a Ninel Conde | Video

La artista mexicana tiene 48 años. (IG: @ninelconde)

Ninel Conde se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras compartir detalles de las románticas vacaciones que disfrutó con su pareja, José González, en Colorado, Estados Unidos.

Y es que no solo se robó las miradas con unas fotografías en bikini sobre la nieve, también prendió las alarmas tras narrar el aparatoso accidente que sufrió mientras esquiaba y cuya lesión derivó en problemas para caminar con normalidad.

La actriz narró cómo terminó perdió el control de sus esquís IG: @ninelconde

¿Qué le pasó a Ninel Conde?

De acuerdo con la información que compartió la famosa actriz y cantante mexicana, se lesionó una rodilla debido a que una persona pisó accidentalmente la parte trasera de su esquí justo cuando bajó del teleférico.

“Se me torció el esquí y mi rodilla me dio un resortazo, yo creo que fue un ligamento y pues me lastimé. Estoy con hielo, ya estamos en el hotel del aeropuerto, pero imagínense todos los días esquiando y esto fue bajando del teleférico me pisaron el esquí de atrás”, contó.

Conde no mencionó nada más al respecto, pero aseguró que esta lesión no será un impedimento para continuar con sus proyectos profesionales.

(IG: @ninelconde)

“Tengo que estar al 100, esto no me va a parar”, concluyó.

¿Ninel Conde y su novio son víctimas de un fraude inmobiliario? Esto se sabe

Después de que la actriz compartió su anécdota con sus 6 millones de seguidores en Instagram, trascendió un rumor que la vincula, junto a su pareja, con un fraude inmobiliario.

Fue el periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, quien expuso el caso en una transmisión en vivo de su programa de YouTube En Shock.

Ninel Conde junto a su misterioso novio. (IG: @ninelconde)

Supuestamente, el misterioso novio del Bombón Asesino se dedica a la compra, venta y remodelación de inmuebles, por lo que el año pasado (2024) habría contratado a la empresa Cost to Cost para hacer cambios en una casa de Miami, Estados Unidos por un valor aproximado de 20 mil dólares.

El trato estipulaba que los trabajos deberían completarse en un plazo acordado de cinco meses, pero esto no sucedió a pesar de un adelanto del 50 por ciento que González y Conde dieron como adelanto a través de un cheque.

González habría buscado a la empresa para exigir explicaciones, pero estos supuestamente desaparecieron sin dejar rastro. Debido a esta situación, supuestamente interpuso una demanda por 30 mil dólares como compensación. El monto incluiría tanto los daños económicos derivados del incumplimiento como la pérdida de tiempo y el impacto potencial sobre su actividad comercial.

Hasta el momento, José Gonzáles y Ninel Conde no se han pronunciado al respecto.