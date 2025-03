Shrek 5: Alfonso Obregón, voz del ogro en español, no ha sido considerado para el nuevo doblaje

Alfonso Obregón confirma que no ha sido contactado para doblar a Shrek en la nueva entrega (Foto: Facebook@Sherk/@Alfonso Obregon Inclan)

El regreso de Shrek a la gran pantalla ha generado una ola de expectativas entre los fanáticos de la franquicia, especialmente en Latinoamérica, donde el doblaje ha sido un elemento clave para su éxito.

Sin embargo, la posible ausencia de Alfonso Obregón, quien ha dado vida al icónico ogro verde en español latino desde la primera película, ha encendido el debate entre los seguidores.

El actor de doblaje reveló que no ha sido contactado para participar en la nueva entrega, lo que podría significar un cambio significativo en la experiencia de los espectadores de la región.

En una entrevista concedida al canal de YouTube Jeffar Vlogs, Alfonso Obregón confirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta por parte de la producción para retomar su papel como la icónica voz de Shrek.

El actor de doblaje exige un pago acorde a su trayectoria y reconocimiento de su trabajo (Instagram)

Además, el actor dejó claro que, en caso de ser contactado, pondrá condiciones específicas para aceptar el trabajo.

Entre estas demandas, destacó la necesidad de recibir una remuneración acorde a su trayectoria y que su nombre sea mencionado cada vez que la película sea transmitida en español.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”, declaró el actor.

Shrek está de vuelta después de 15 años con un primer vistazo de su próxima entrega (Youtube/Universal Pictures)

El impacto de la posible ausencia de Alfonso Obregón en la franquicia

La noticia de que Alfonso Obregón podría no regresar como la voz de Shrek ha generado reacciones encontradas entre los seguidores de la saga.

Su interpretación ha sido un elemento distintivo que ayudó a consolidar el éxito de la franquicia en Latinoamérica.

La adaptación al español latino, que incluyó referencias culturales y modismos locales, permitió que las películas se conectaran profundamente con el público de la región, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Fans en Latinoamérica consideran la voz de Obregón fundamental para la franquicia (Instagram)

Obregón, por su parte, aseguró que no tendría inconveniente en no participar en la nueva entrega si no se cumplen sus condiciones. “Si ellos no se comunican conmigo y no llegamos a un acuerdo, no la voy a hacer y no tengo ningún problema”, afirmó.

Estas declaraciones subrayan su postura firme respecto a la valoración de su trabajo y su legado en la franquicia.

El regreso de Shrek y la incorporación de nuevos personajes

A pesar de la incertidumbre sobre el doblaje en español latino, la quinta entrega de Shrek promete mantener la esencia que ha caracterizado a la saga desde su inicio.

El primer adelanto de la película, presentado el 27 de febrero por Universal Pictures, confirmó el regreso de las voces originales en inglés de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy, quienes interpretan a Shrek, Fiona y Burro, respectivamente.

Universal Pictures adelanta que Zendaya será la voz de la hija de Shrek y Fiona (Universal)

Además, se anunció la incorporación de Zendaya, quien dará vida a la hija de Shrek y Fiona, un personaje que promete aportar una nueva dinámica a la historia.