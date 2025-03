Lilí Brillanti vs. Anabel Hernández: editorial se niega a recibir demanda por libro que la vincula con Arturo Beltrán Leyva

El abogado de Lilí Brillanti acusa a la editorial Penguin Random House de negarse a recibir la demanda por daño moral, mientras que Anabel Hernández ‘vocifera’ que ganó un juicio en el que nunca fue parte. (Anayeli Tapia/Infobae)

La denuncia de Lilí Brillanti contra Penguin Random House, editorial del libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, enfrenta nuevos obstáculos legales. De acuerdo con su abogado, Gustavo Herrera, la editorial se ha negado reiteradamente a recibir la notificación de la demanda, lo que ha impedido que el proceso avance.

El libro, publicado en 2021, menciona a la exconductora de televisión en un supuesto triángulo amoroso con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, junto con Galilea Montijo. Ante esto, Brillanti inició una acción legal por daño moral, argumentando que la información es falsa y afecta su reputación.

¿En qué va el caso?

En entrevista con la periodista de espectáculos Elisa Beristain, el abogado de Lilí Brillanti explicó este es un caso independiente y nuevo de la demanda que hizo su otra clienta, Ninel Conde, en contra de la periodista.

“Se están negando, ya por segunda ocasión se negaron a recibir la demanda en Penguin Random House”, denunció el abogado. Según el litigante, se han dado instrucciones internas en la editorial para impedir que el documento sea entregado formalmente.

Ante esta situación, Herrera dijo que ha solicitado la intervención del Ministerio Público para investigar el caso por posible desacato a un mandato judicial. El abogado enfatizó que esta negativa no puede prolongarse indefinidamente y que existen procedimientos legales para forzar a la editorial a responder.

Anabel Hernández ha defendido en reiteradas ocasiones sus trabajos periodísticos, asegurando que todo lo tiene documentado. Crédito: Cuartoscuro

Herrera aseguró que su clienta está decidida a llevar el proceso hasta las últimas consecuencias: “Ella quiere limpiar su nombre”, dijo. Sin embargo, también advirtió que la situación podría complicarse debido a la ola de demandas que, según él, podrían presentarse contra Anabel Hernández. “Parece ser que como se avecinan una lluvia de demandas contra Anabel”, advirtió, señalando que tiene conocimiento de que políticos también podrían denunciarla.

Asimismo, criticó el enfoque de Anabel Hernández y advirtió sobre los límites de la libertad de expresión. “Creo que esta mujer, con eso que se escuda de que el periodismo de investigación y todos esos temas que no vienen al caso, ya se los he reiterado: la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites. No tienen patente de corso para denostar, calumniar, difamar y humillar”, aseguró.

Por otro lado, aprovechó para hablar también del caso de Ninel Conde y añadió que ya van varios meses de que se presentó esta demanda por “infundios y las mentiras” que narra en su libro. Explicó que la periodista se escuda en supuestas fuentes como la DEA en sus publicaciones, pero subrayó que el revelar información de carpetas de investigación también está prohibido por la ley.

En este caso, Herrera presentó una apelación luego de que una primera sentencia favoreciera a la editorial. “Presentamos un recurso de apelación porque consideramos ilegal esa sentencia, el juez la dictó a la ligera por miedo a los medios de comunicación, eso también absolviendo a la casa editorial”, dijo.

El abogado aclaró que Anabel Hernández no ha ganado ningún juicio en este proceso, a pesar de sus declaraciones públicas. “Porque Anabel Hernández ha vociferado ‘gané, gané’, ella no ganó nada porque ella no es parte del juicio, nunca se le pudo emplazar a juicio porque siempre anda a salto de mata, escondida, pero ganó la editora en primera instancia”, detalló. Herrera subrayó que aún tienen recursos legales disponibles para impugnar la resolución.

Aseguran que usó su discordia con Galilea Montijo

La conductora busca demandar a la periodista por difamarla. (Redes/Cuartoscuro)

Por su parte, Lilí Brillanti ha reiterado su postura de que la información publicada en el libro es falsa y ha insistido en que seguirá con el proceso legal para limpiar su nombre.

En una conversación con los medios hace dos semanas, la exconductora de televisión confirmó que la demanda sigue su curso y expresó su confianza en el trabajo de su abogado y aseguró que no teme perder el caso.

Asimismo, criticó el contenido del libro de Anabel Hernández y la forma en que se presentan las acusaciones. “No te puedes basar en chismes, porque nosotros mismos, me incluyo, hice muchas notas por rumores o chismes como le llamen, porque es la carnita, lo que te da, lo que te jala, lo que te causa morbo”, comentó, en referencia a su experiencia en los medios de comunicación.

Sobre las afirmaciones de que habría querido tener un hijo con Arturo Beltrán Leyva, Brillanti fue categórica en su rechazo. “En mi caso quiero decirles que es completamente falso, que ni quería embarazarme de una persona que no era mi esposo porque yo estaba casada en ese tiempo con mi primer matrimonio. ¿Cómo te atreves a decir una decisión tan fuerte, que yo quería ser mamá de otra persona, cuando yo tenía mi matrimonio estable? Eso es muy fuerte, no es una decisión meramente personal. ¿Quién se mete en mi vida? Perdón”, enfatizó.

Pese a su desacuerdo con las menciones que se hacen sobre ella, Brillanti reconoció la trayectoria de Anabel Hernández, aunque insistió en que la información en su caso es errónea. “Mira, yo misma la admiro, porque tiene muy buenas investigaciones, tiene mucho prestigio y merece todo mi respeto, pero en mi caso completamente se equivocó”, dijo.

¿Qué dice el libro de Anabel Hernández sobre Lilí Brillanti?

Galilea Montijo y Lilí Brillanti peleaban por Arturo Beltrán Leyva, según libros de la periodista Anabel Hernández. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

En el libro Emma y las otras señoras del narco y Las señoras del narco: Amar en el infierno, Anabel Hernández retoma supuestos vínculos de figuras del espectáculo con el crimen organizado y menciona a Lilí Brillanti dentro de una presunta relación con Arturo Beltrán Leyva.

Según la obra de Anabel Hernández, una testigo identificada como Celeste, quien habría sido pareja del narcotraficante, declaró que Brillanti mantenía una relación con él al mismo tiempo que Galilea Montijo. La testigo asegura que la exconductora de Vida TV incluso habría buscado embarazarse del capo.

Pese a la supuesta entrega de Brillanti, el libro sostiene que Arturo Beltrán Leyva tenía una mayor preferencia por Galilea Montijo. “Celeste confirmó que la ahora conductora de Hoy era la favorita del líder del cártel Beltrán Leyva”, se lee en el texto.

Las revelaciones han generado controversia, especialmente porque la obra sostiene que ambas conductoras eran mal vistas por los miembros de la organización criminal y eran catalogadas como oportunistas.

Hasta el momento, Penguin Random House no ha emitido una declaración oficial sobre la negativa a recibir la demanda, mientras que Anabel Hernández ha defendido la veracidad de su investigación en reiteradas ocasiones.