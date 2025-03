Alex Bisogno habló de Charly Moreno, última pareja de Daniel Bisogno: “Fue parte de la familia”

Alex Bisogno resaltó la felicidad que Charly Moreno aportó a la vida de su hermano Daniel Bisogno (Instagram)

El duelo por el fallecimiento de Daniel Bisogno, reconocido conductor del programa Ventaneando, ha traído consigo reflexiones sobre su vida personal y profesional, así como interrogantes sobre su legado.

En este contexto, Alex Bisogno, hermano del presentador, ha hablado públicamente sobre la relación de Daniel con su última pareja, el influencer Charly Moreno, y sobre los planes que dejó para su hija Michaela.

En un encuentro con la prensa, Alex expresó su gratitud hacia Charly, destacando la alegría que este aportó a la vida de Daniel.

De acuerdo con las declaraciones de Alex, Charly Moreno fue una figura importante en los últimos años de su hermano.

“Charly fue parte de la familia. Lo queremos. Y sin duda fue una persona que estuvo con Daniel, en las buenas y en las malas, y estoy seguro que él le regaló mucha alegría a Daniel, por lo que sólo tengo agradecimiento para él”, afirmó.

La relación entre Daniel Bisogno y Charly Moreno estuvo marcada por apoyo mutuo en momentos difíciles (Foto: Instagram/@charlymorenog)

Además, reconoció que Charly también está enfrentando su propio proceso de duelo, aunque hasta ahora no han tenido oportunidad de conversar en profundidad.

Según detalló Alex, ambos planean reunirse próximamente en la casa de Daniel para recordarlo junto a otros seres queridos.

“Sé que él también está viviendo su duelo, no me queda la menor duda de que lo está extrañando. No hemos podido platicar mucho porque cada quien está viviendo desde su trinchera. Nos vamos a ver la próxima semana, en casa de Daniel y tratando de recordarlo, porque él nos unía a todos, pero creo que es un buen momento para reunirnos”.

La herencia de Daniel Bisogno y el futuro de Michaela

En medio de las especulaciones sobre la herencia de Daniel Bisogno, Alex aclaró algunos puntos clave.

Charly Moreno compartió un emotivo mensaje en Instagram sobre el impacto de la pérdida de Daniel Bisogno (Foto: Instagram/ Charly Moreno)

El conductor dejó un legado enfocado principalmente en el bienestar de su hija Michaela, de nueve años, fruto de su relación con Cristina Riva Palacio.

Alex explicó que Daniel, conocido por su carácter trabajador y su mentalidad de ahorro, adquirió bienes como una casa principal y una propiedad de fin de semana, las cuales están destinadas a Michaela.

Además, Alex destacó que su hermano tomó medidas para garantizar el futuro de su hija, incluyendo un seguro de vida y un seguro escolar que cubrirá los costos de su educación hasta que complete sus estudios.

“Evidentemente sí hay una herencia, pero no la que dicen. Daniel era una persona trabajadora y siempre tenía la mentalidad del ahorro, de pensar en su vejez. Compró su casa, una casa de fin de semana, cosas que evidentemente serán para mi sobrina”, expresó a la salida de su visita al foro del programa Chismorreo.

“Cuando mi sobrina nació cambió, cambió el chip de Daniel. Empezó a pensar en ella... Dejó un seguro de vida, las propiedades...”, comentó Alex, subrayando cómo la paternidad transformó las prioridades de su hermano.

Michaela, hija de Daniel Bisogno, será beneficiaria de un seguro escolar que cubrirá su educación (Instagram / Azteca)

Reflexiones sobre la vida personal de Daniel Bisogno

Durante sus declaraciones, Alex también abordó la orientación sexual de Daniel, un tema que en ocasiones generó controversia en los medios.

El también conductor expresó que nunca se involucró en la vida personal de su hermano, respetando siempre sus decisiones.

“Nunca me metí en su vida personal, soy su hermano, y lo que él hacía de la puerta de su casa para adentro, era de él, y lo que haya hecho, yo se lo aplaudo. En la familia tenemos la mentalidad de que la vida es una, es corta, y hay que ser felices siempre y cuando no dañemos a los demás. Daniel siempre siguió esa regla. Lo que él hacía en su vida, ¡felicidades!”, afirmó.

Alex enfatizó que en su familia prevalece una filosofía de vida basada en la felicidad y el respeto hacia los demás. “Se vale amar a quien tú quieras, qué más da”, declaró, añadiendo que todas las parejas de Daniel, tanto hombres como mujeres, siempre hablaron bien de él.

La familia Bisogno y amigos se reunirán para honrar la memoria del conductor de "Ventaneando" (Fotos: Instagram)

Entre las relaciones mencionadas, Alex recordó a figuras como Andrea Escalona, Mariana Ochoa y Fran Meric, así como a las más recientes, sin hacer distinciones en el cariño que Daniel pudo haber sentido por cada una de ellas.

"Finalmente si él tuvo otras relaciones recientemente, seguramente también las amó igual"

El mensaje de Charly Moreno tras la pérdida de Daniel

Aunque Charly Moreno no ha dado declaraciones públicas extensas sobre la muerte de Daniel Bisogno, sí compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Charly Moreno no ha hecho declaraciones públicas (Foto: Facebook)

El influencer publicó un carrusel de fotografías junto a Daniel, acompañado de un texto que refleja su dolor: “Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre. Tu hija, tu familia, tus amigos y yo”.

Este gesto ha sido interpretado como una muestra del profundo vínculo que unía a Charly con Daniel, así como del impacto que su pérdida ha tenido en quienes lo rodeaban.