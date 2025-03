Galilea Montijo defiende a su novio tras críticas por ‘dejarla caer’ en carro alegórico del Carnaval de Mazatlán

Isaac Moreno, modelo de origen español, conquistó a la conductora tras su divorcio del empresario Fernando Reina Iglesias. (IG: @galileamontijo)

Usuarios de redes sociales arremetieron en contra de Isaac Moreno tras la aparatosa caída que sufrió Galilea Montijo al bajar del carro alegórico donde ambos desfilaron en el Carnaval de Mazatlán 2025.

Y es que muchos lo señalaron como el responsable del accidente que sufrió la famosa conductora de Hoy; mientras algunos consideran que no le brindó el soporte necesario, otros criticaron su reacción porque se soltó a reír en lugar en ayudar a su pareja a levantarse.

Internautas explotaron contra Isaac Moreno tras la aparatosa caída que sufrió la conductora de Hoy en el Carnaval de Mazatlán. | IG: @galileamontijo

Galilea Montijo defiende a Isaac Moreno

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la presentadora reapareció en su cuenta oficial de Instagram para agradecer las muestras de cariño que recibió del público que asistió al Carnaval de Mazatlán y defendió a su novio tras las críticas que recibió por ‘dejarla caer’.

“Cuando me iba a bajar (del carro alegórico) para subir al carro que nos iba a traer al hotel, nada, pues se me atoró el vestido en el tacón, resbalé (...) pero tenía a lado a mi lord que alcanzó a detenerme para que la caída no fuera más aparatosa”, explicó.

(IG: @galileamontijo)

De esta manera, Galilea Montijo quitó cualquier culpa que podría pesar en contra de su novio y agradeció públicamente el apoyo que le dio.

Asimismo, reveló que sufrió una lesión en su pie izquierdo debido a la caída, aunque aparentemente no se trata de nada grave.

“Me duele un poquito el pie izquierdo. Gracias por preguntar, por preocuparse”, dijo.

Usuario de redes sociales criticaron al novio de Galilea Montijo. (TikTok)

Cabe mencionar que Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy después de la aparatosa caída que sufrió, pero aparentemente retomará su lugar el miércoles 5 de marzo.

Galilea Montijo conducirá ‘La Casa de los Famosos México 2025′

Fue durante una transmisión en vivo del programa Hoy donde la tapatía confirmó que conducirá confirmó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y desmintió cualquier represalia en su contra por parte de Televisa.

Galilea Montijo participó como Cacahuate Enchilado. (IG: @galileamontijo)

Y es que recientemente fue vinculada con una presunta situación de fraude en ¿Quién es la máscara?, reality donde participó detrás de cacahuate enchilado.

“No sé de dónde salió, no sé por qué se automedicaron. Tampoco es que me habían castigado o que me lo habían quitado, yo desde que llegué de vacaciones ya había firmado el contrato y entonces cuando se candidatearon yo dije: será. Nunca estuvo en duda”, declaró.

Asimismo, arremetió en contra de las fake news: “Cualquier hijo de vecino trae un teléfono, pero como hablan de cualquier noticia como si tuvieran la verdad absoluta, aseverando cosas feas, horrendas, cosas que ni siquiera tienen que ver”.