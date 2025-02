Eduin Caz reacciona a amenazas contra Grupo Firme por show en Carnaval de Mazatlán: “Los que vayan, cuídense mucho”

La agrupación tenía programado un show el sábado 1 de marzo en el Carnaval de Mazatlán. (Instagram/@eduincaz)

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, rompió el silencio sobre la amenaza que recibió la agrupación en calles de Tijuana para que cancelaran su presentación en el Carnaval de Mazatlán.

“Toda la gira sigue igual. Si cancelé no es porque no vendí boletos, pregunten, tenía todo vendido, gracias a Dios. Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo, al de las luces, que fue muy mencionado aunque ustedes se burlen, acá el equipo no sintió lo mismo”, escribió en Instagram.

De esta manera, el cantante de 30 años confirmó que su cancelación de último minuto fue derivada de la advertencia e hizo un llamado para que todos los asistentes al carnaval tomen sus precauciones.

Este es el mensaje que publicó Eduin Caz tras ser amenazado de muerte. (IG: @eduincaz)

“Los que vayan al carnaval, cuídense mucho. El gobierno es la mera verg* y va a tener todo blindado pero ¿y después?”, continuó.

Finalmente, pidió una disculpa a nombre de la agrupación y externó su intención de presentar su espectáculo musical en el futuro.

“Es por eso que no me animé a estar ahí. Les pido una disculpa de antemano, pero primero Dios cuando todo esto se calme trataré de regresar. Ánimo, no agarren valentía por comentarios de cuentas falsas que ni van a estar ahí”, dijo.

Supuesta amenaza contra Grupo Firme. (Foto: @DanielAndradeTV)

La postura de Eduin Caz se suma al comunicado que lanzó, junto a Grupo Firme, respecto a la cancelación del show:

“El bienestar de quienes nos han acompañado en este camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans, es y siempre será lo más importante. Esperamos poder reencontrarnos pronto para cantar, celebrar y seguir haciendo historia juntos”, se lee.

Cabe mencionar que el Carnaval de Sinaloa sigue en pie pese a lo sucedido y el horario estelar de la agrupación de regional mexicano será cubierto por nada más ni nada menos que Los Aguilar.

Grupo Firme

Grupo Firme recibe protección tras amenaza en Tijuana

“Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán los vamos a matar a todos, recuerden que ustedes viven en Tijuana hasta el que pone las luces los vamos a matar a todos”, se lee en el supuesto mensaje que apareció en la colonia La Gloria (Tijuana) a lado de una hielera con una cabeza humana, según informaron las autoridades.

Tras lo sucedido, el gobierno de Baja California ofreció protección a toda la agrupación.

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar se presentarán en lugar de Grupo Firme. (Instagram: Festival de Mazatlán)

“Estamos en contacto con ellos y se les ha brindado seguridad, además de que se les ha informado que cualquier necesidad que tengan, estaremos realizando recorridos preventivos en los lugares donde estas personas se presentan normalmente”, informó Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.