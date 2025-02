“No me castigaron”: Galilea Montijo desmiente represalias de Televisa y anuncia fecha de estreno de La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo y Anahí, junto a su publirrelacionista Danna Vázquez, fueron vinculadas con un presunto fraude en ¿Quién es la máscara? 2024. (Televisa)

Galilea Montijo terminó de una vez por todas con las especulaciones sobre las presuntas represalias que Televisa habría interpuesto en su contra tras ser vinculada con un fraude en Quién es la Máscara.

Fue durante la transmisión en vivo del programa Hoy de este miércoles 19 de febrero cuando la conductora aprovechó una entrevista de la productora, Ana María Noguerón, para desmentir algún tipo de castigo en su contra y confirmó que conducirá la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

“No sé de dónde salió, no sé por qué se automedicaron. Tampoco es que me habían castigado o que me lo habían quitado, yo desde que llegué de vacaciones ya había firmado el contrato y entonces cuando se candidatearon yo dije: será. Nunca estuvo en duda”, declaró.

Galilea Montijo desmintió haber cometido alguna falta como participante de ¿Quién es la máscara? y se mostró dispuesta a contribuir en las investigaciones. Sin embargo, se deslindó de Danna Vázquez. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

De esta manera, desmintió que Adela Micha hubiera sido considerada para conducir la edición 2025 del reality show. Cabe mencionar que la periodista de espectáculos bromeó al respecto en una transmisión en vivo de su programa La Saga, pero en redes sociales solo se viralizó un fragmento de la broma, por lo que muchos creyeron que en verdad sería la nueva conductora.

“Inventada”, comentó Martha Figueroa, mientras que Arath de la Torre aplaudió que su compañera continúe en el proyecto: “Lo haces extraordinariamente. Quien iba a imaginar que 27 años después de que tu y yo estuvimos en Big Brother tú fueras la conductora”.

Tania Rincón no se quedó atrás y aseguró que Galilea Montijo no solo es una gran conductora de realities, también un referente de moda: “Sabes que hay querencia pero es por tu carisma y tu talento, por lo que construyes. Uno está cada domingo como de a ver con qué va a salir ahora”.

La conductora suele dar de qué hablar por sus looks en LCDLFM. (IG: @galileamontijo)

Bajo este contexto, Galilea Montijo confesó que su experiencia en realities, tanto dentro de la competencia como conductora, le ha servido para ser una gran conductora de este tipo de programas de televisión.

“Me identifico con todos porque yo ya lo he vivido”, declaró la tapatía.

Asimismo, arremetió en contra de las fake news: “Cualquier hijo de vecino trae un teléfono, pero como hablan de cualquier noticia como si tuvieran la verdad absoluta, aseverando cosas feas, horrendas, cosas que ni siquiera tienen que ver”.

El vestido de Galilea Montijo generó polémica en el estreno de La Casa de los Famosos 2. (IG: @galileamontijo)

Finalmente, reveló que la tercera temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el domingo 27 de julio de 2025 por el Canal de las Estrellas.