Addis Tuñón expone documentos sobre la herencia de Joan Sebastian; esposo de Maribel Guardia aparece como heredero

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, es abogado y supuestamente fue representante legal de Julián Figueroa. (IG // Cuartoscuro)

El proceso legal que Maribel Guardia sostiene contra de Imelda Tuñón por presunta violencia familiar en perjuicio de su nieto, José Julián, dio un giro inesperado. Y es que autoridades de la Ciudad de México retiraron la guardia y custodia del menor a la famosa actriz y se la regresaron a su madre.

Tras lo sucedido, las partes involucradas acudieron a una audiencia para un desahogo de pruebas.

Fue bajo este contexto que Addis Tuñón, periodista de espectáculos y tía de Imelda Tuñón, expuso dos supuestos documentos sobre la herencia de Joan Sebastian en donde no aparece su sobrino (José Julián) como beneficiario tras la muerte de su padre (Julián Figueroa), sino el esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón.

Tras la muerte de Julián Figueroa, Marco chacón habría quedado como representante de José Julián (hijo del cantante e Imelda Tuñón). (Instagram/@marco_chaconf)

¿Qué dice el primer documento?

De acuerdo con la periodista de espectáculos, el documento se habría presentado en septiembre de 2024 ante las autoridades de Texas, Estados Unidos, para aclarar quiénes son los beneficiarios de las regalías del repertorio musical de Joan Sebastian.

En éste aparecen algunos hijos del Poeta del Pueblo junto a Marco Chacón, quien supuestamente representa a José Julián, hijo y heredero universal de Julián Figueroa, en temas relacionados con la herencia del afamado intérprete de regional mexicano.

Lo que llamó la atención de Addis Tuñón es que en ningún espacio menciona a Marco Chacón como representante o albacea del menor de 7 años, sino que aparece como un heredero o beneficiario más.

La periodista hizo énfasis en que el esposo de Maribel Guardia no aparece como representante de José Julián, sino como heredero. YT: Addis Tuñón

“Marco Chacón aparece en esa lista como heredero o beneficiario (...) Tengo entendido que Marco Chacón tuvo muy buena relación con Julián Figueroa y de hecho en vida le da un poder para administrar sus finanzas, administrar sus bienes”, comentó en su canal de YouTube.

Ellos son quienes aparecen en el documento:

José Manuel Figueroa

Marcelia Figueroa

Claudia (expareja o viuda)

D’Yave Figueroa

Zarelea Figueroa

Marco Chacón

El menor debería recibir la parte de la herencia de Joan Sebastian que le correspondía a Julián Figueroa. (IG: @julian_f.f)

¿Qué dice el segundo documento?

El segundo documento que Addis Tuñón mostró en su canal de YouTube es una solicitud para encontrar a un abogado que represente a los beneficiarios en el cobro de regalías. Éste, fechado del 5 de diciembre de 2024, aparecen las mismas personas.

“Marco Chacón aparece como beneficiario o heredero, no quiero ejercer juicio sobre esto, pero me llama mucho la atención que no aparece como tutor o albacea, hasta ahí dejo el comentario”, declaró.

Finalmente, la periodista explicó que tomó la decisión de compartir esta información luego de que su colega, Gilberto Barrera, puso sobre la mesa la posibilidad de que exista un interés sobre la herencia de Joan Sebastian detrás del conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón.