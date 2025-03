“Hoy ganó la justicia”: Imelda Tuñón recupera a su hijo tras un mes sin verlo por denuncia de Maribel Guardia

El menor fue puesto bajo el cuidado temporal de su abuela, Maribel Guardia, debido a la denuncia que ella misma levantó en contra de su madre. (Foto: IG, imetunon)

Imelda Tuñón comenzó marzo con una gran noticia: recuperó a su hijo, José Julián. Esto ocurrió durante la madrugada de este sábado, aproximadamente un mes y ocho días después de que fueron separados por autoridades de la Ciudad de México debido a una denuncia que Maribel Guardia interpuso en contra de su nuera por presunta violencia familiar.

“Hoy ganó el amor. Hoy ganó la justicia. El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo”, escribió en Instagram.

La viuda de Julián Figueroa acompañó su mensaje con una fotografía, donde aparece con su hijo tomados de la mano.

Cabe recordar que autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México separaron al menor de 7 años de su madre el pasado 21 de enero y lo pusieron bajo el cuidado temporal de su famosa abuela paterna, Maribel Guardia, mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

En ningún momento se dio a conocer información oficial sobre el tiempo que José Julián pasaría lejos de su madre, pero Maribel Guardia comentó que el periodo podría extenderse hasta por 90 días.

Hasta el momento, ni la actriz costarricense ni los familiares de Julián Figueroa (padre del niño) se han pronunciado al respecto. No obstante, Addis Tuñón (periodista de espectáculos y tía de Imelda) realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube donde confirmó que madre e hijo ya se encuentran juntos.

“Imelda Garza Tuñón, gracias al esfuerzo de su familia, al apoyo de su padre, su madre, su abuela, su tía, recuperó a su hijo la madrugada de hoy, imaginan la alegría que tenemos muchos”, declaró

Maribel Guardia aseguró que su nieto se encontraba bien con ella

Días antes de que Imelda Tuñón compartiera esta gran noticia, Maribel Guardia sostuvo un encuentro con medios de comunicación donde dio a conocer cómo se encontraba su nieto, José Julián, bajo su resguardo.

“La verdad no puedo hablar de esto, no me permiten hablar y tampoco me puedo comunicar con Imelda porque me lo prohíbe la Fiscalía (...) El niño está muy bien, Dios bendito, lleno de amor, de muchos cuidados; está muy bien en la escuela y esperemos que después todo esto se solucione, Imelda esté bien y pueda estar como debe de ser, con su bebé”, comentó.

Finalmente, la actriz aseguró que su principal objetivo con la denuncia que interpuso en contra de su nuera es garantizar que su nieto se desarrolle en un ambiente óptimo lleno de amor y seguridad.