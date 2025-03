Guía para asistir al Vive Latino 2025: artistas, fechas, precio de boletos y lo que tienes que saber

El festival Vive Latino 2025 se presentará los días 15 y 16 de marzo. (CUARTOSCURO)

El Vive Latino es un evento musical que se celebra anualmente en la Ciudad de México y es considerado uno de los festivales más importantes de América Latina. Desde su creación en 1998, el Vive Latino se ha consolidado como un espacio dedicado principalmente al rock en español, aunque con el tiempo ha ampliado su propuesta a géneros como pop, rap, ska, música electrónica y regional, atrayendo a una audiencia diversa.

Una de las características distintivas del Vive Latino es su enfoque multicultural e inclusivo. Aunque su eje central es impulsar la música en español, también presenta bandas y solistas de renombre internacional que tocan en otros idiomas. Así, el festival se ha transformado en una plataforma clave para la difusión de la música latina, que muchas veces comparte espacio con propuestas globales.

Este año, el Vive Latino se presentará el sábado 15 y domingo 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), sitio en el que se ha presentado tradicionalmente con capacidad para 65 mil asistentes, luego de que el año pasado se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez debido a la remodelación del inmueble.

Cartelera completa de artistas 2025

Los artistas se dividirán entre los dos días del evento. (X)

Al igual que en las ediciones anteriores, los artistas del Vive Latino se dividirán en dos días, teniendo cada uno sus respectivas presentaciones especiales.

Sábado 15 de marzo: Alto Grado, Arde Bogotá, Caifanes, Caloncho, cKovi, Clubz, Daniel, Me Estás Matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él mató a un policía motorizado, Foster The People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, LosPetitFellas, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Royal Republic, Scorpions, Siddartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo.

Domingo 16 de marzo: Astropical, Aterciopelados, El Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Compañía, El Kuelgue, Jay de la Cueva, Los K’comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, Los Concorde, Los Esquizitos, Los Planetas, Midnight Generation, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Víctimas del Dr. Cerebro, Vilma Palma E Vampiros y Zoé.

Lucha libre en el Vive Latino

Cartelera de lucha libre del Vive Latino 2025. (Cortesía: VIVE LATINO)

Una de las atracciones especiales del Vive Latino 2025 serán las presentaciones de lucha libre organizada por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que contará con combates de gran nivel divididos en los dos días del evento.

Sábado 15 de marzo

Euforia y Soberano vs Esfinge y Templario

Máscara Dorada, Prometeo, Neón y Bravo vs Zandokan Jr., Hijo del Villano III, Kratoz y Elemental

Nitro, Raider, Kabula y Kemalito vs Dulce Gardenia, Century, Chico Calavera y Kemonito

Action Jackson y Tao Tao vs Radioactivo y Tempo

Domingo 16 de marzo

Campeonato Vive Latino | Titán (C) vs Místico

Flip Gordon, Star Jr. y Turbo vs Bárbaro Cavernario, King Rex y Epydemius

Lluvia y Jarochita vs Sanely y Reina Isis

Iron Kid, Tiger Lee y Gemelo Halcón vs Conquistador, Tarántula y Terror Star

Precios de los boletos Vive Latino 2025

La venta de boletos está disponible por la plataforma Ticketmaster. (Ocesa)

Generalmente durante el “Día VL” los costos para las entradas pueden bajar hasta la primera fase por eso es que se liberan boletos en cantidades muy limitadas. A continuación, se presentan las tarifas sin el descuento aplicado.

Abono General:

Fase 1: 2 mil 880 pesos MXN (agotado).

Fase 2: 3 mil 650 pesos MXN (agotado).

Fase 3: 3 mil 850 pesos MXN.

Individual Sábado / Domingo:

Fase 2: 2 mil 950 pesos MXN.

Abono Comfort Pass:

Fase 1: 4 mil 880 pesos MXN.

Abono Platino:

Fase 1: 6 mil 588 pesos MXN.

Abono Boxes:

Rango de 8 mil 540 a 12 mil 200 pesos MXN.

Lista de objetos con los que puedes ingresar

Al ser un evento masivo, la entrada cuenta con ciertas restricciones con el fin de evitar accidentes y mejorar la experiencia dentro del recinto, sin embargo hay una lista de objetos de uso personal con los que sí puedes acceder los cuales son:

Lentes de sol.

Baterías externas para celulares.

Tapones para oídos.

Toallas y tampones (pieza individual cerrada).

Medicamentos con receta.

Binoculares sin láser (sujetos a revisión).

Maquillaje en polvo.

Sombreros / gorras.

Gel antibacterial (envase de 100 ml).

Cámaras no profesionales (se pueden instantáneas y desechables).

Bandera sin asta (máximo 1 metro de largo).

Bloqueador solar (envase de 100 ml).

Bolsas / mochilas que no excedan 10x15x30 centímetros (transparentes de plástico, vinil o pvc).

Bolsas de mano pequeñas que no excedan 11x16 centímetros (con o sin correa).

Bolsas de almacenamiento transparentes (ziploc o parecidas).

Cangureras que no excedan 11x16 centímetros

En caso de que no puedas asistir al evento, puedes ver la transmisión del evento en vivo a través de la plataforma de streaming Prime Video.