Sobrina de Maribel Guardia confesó que Imelda Tuñón no es parte de su familia días antes de que José Julián regresara con su mamá

La sobrina de Maribel Guardia ha vivido 11 años junto a la costarricense. (Captura Ventaneando // Crédito: Cuartoscuro)

Imelda Tuñón volvió a estar junto a su hijo, José Julián, después de más de 30 días separados tras denuncia de volvió a estar junto a su hijo,, después de más de 30 días separados tras denuncia de Maribel Guardia.

La noticia de su reencuentro se dio a conocer a través Instagram, donde la joven compartió dos fotografías que confirmaron que el menor regresó a su lado; además, agradeció a las autoridades la decisión.

“El día de ayer recuperé a mi hijo después de 38 días que fui privada de cualquier contacto con él. (...) Hoy mi hijo está donde debe estar, todo hijo debe estar junto a su madre”, escribió junto a una fotografía en la que se observa a José Julián darle un beso en la mejilla.

La actriz confirma que su hijo regresó a su lado.

Sin embargo, tras la felicidad de la joven, han comenzado a revivir algunas entrevistas que los familiares cercanos de la presentadora costarricense ofrecieron para distintos medios; entre ellos su sobrina.

En una conversación para “Siéntese Quien Pueda”, Maribel García compartió el día a día del primogénito de Julián Figueroa y reveló que no considera parte de su familia a Imelda Tuñón.

Sobrina de Maribel Guardia no considera parte de su familia a Imelda Tuñón

Ante la duda sobre los comportamientos del menor tras días de estar alejado de su progenitora, Maribel García confesó que aunque hacía comentarios sobre ella, no preguntaba sobre lo que estaba pasando.

“Él no ha preguntado por su mamá aún, pero sí hace comentarios. Un día me dijo: ‘Ay, este libro me lo dio mi mamá para dibujar’, y yo le dije: ‘Quieres llevártelo, vente, vamos, dibuja’. No hay un ningún comentario de odio hacia Imelda”, contó.

Sobrina de Maribel Guardia ya no considera a Imelda Tuñón parte de su familia. (IG: @imetunon)

Por otra parte, también recordó parte de los detonantes que llevaron a la conductora de 65 años a emprender un conflicto legal contra la viuda de su hijo; y aunque se dijo que la demanda surgió a raíz de que Imelda se independizó, la joven asegura que ya existía desde antes.

“La demanda estaba antes, pero procede justo en el momento en que ella dice que se va a ir, pero no se fue. Se va tres días con sus amigos, se lleva al niño, regresa al niño”, recordó.

Finalmente, ante todas las acciones que habría realizado la actriz de teatro, la sobrina de Maribel Guardia aseguró que ya no es parte de su familia.

“Imelda ha hecho cosas que no estoy autorizada de contar, y por eso yo creo que ella ya no es parte de mi familia”, puntualizó.