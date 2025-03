Juez dicta orden de restricción contra Maribel Guardia para que se aleje de José Julián, asegura Gustavo Adolfo Infante

(IG: @maribelguardia)

Este 01 de marzo se informó que José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, ya se encuentra con su madre después de haber permanecido más de un mes con su abuela, Maribel Guardia.

Sin embargo, lo que ha causado gran impacto es que, de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, un juez presuntamente habría dictado una orden de restricción contra la actriz costarricense, prohibiéndole acercarse a su nieto.

¿Juez dictó orden de restricción a Maribel Guardia?

La noticia fue dada a conocer por Gustavo Adolfo Infante a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde escribió:

“Anoche José Julián regresó con su mamá @imetunon después de permanecer por varios días con su abuelita. @MaribelGuardia. Lo más impactante del caso es que un juez ordenó orden de restricción para estrella costarricense, quien tiene prohibido acercarse al su nieto. Habrá algo más?”

Por su parte, el periodista Gil Barrera reiteró la información en su propia cuenta de X, añadiendo detalles sobre la entrega del menor y las medidas legales que se habrían impuesto contra Maribel Guardia:

“Estoy en posibilidad de confirmar que hoy a las 02:30 horas, el hijo de #JuliánFigueroa e #ImeldaGarzaTuñon fue entregado a su madre, junto con la guardia y custodia legal. Además, se han establecido medidas de restricción que limitan el contacto a #MaribelGuardia con el niño.”

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido una declaración pública sobre esta presunta orden de restricción, ni se han dado a conocer detalles específicos respecto a si efectivamente un juez interpuso esta acción legal.

¿Maribel Guardia también puso una orden de restricción contra Imelda Tuñón?

Otro punto relevante en este caso es que, según la periodista Addis Tuñón, Maribel Guardia también habría interpuesto una orden de restricción contra Imelda Garza Tuñón. Durante una transmisión en vivo, Addis mencionó:

Maribel Guardia e Imelda Tuñón viven una polémica por cuestiones legales (Infobae - Jesús Aviles)

“Veíamos a Maribel Guardia hace unos días que ella no podía hablar con Imelda, no es que ella no quisiera, entiendo que después de una orden de restricción que pone ella (Maribel) contra Imelda, cómo se va a acercar Imelda.”

Estas declaraciones han generado aún más dudas sobre la situación legal que rodea a ambas partes en la disputa por la custodia y convivencia con José Julián.

El caso sigue dando giros inesperados, y se espera que en los próximos días las partes involucradas aclaren su postura sobre estas presuntas órdenes de restricción y las implicaciones que tendrán en la relación entre Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón y el pequeño José Julián.

