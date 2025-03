Lalo Carrillo y Marlon Colmenarez se pelean en redes sociales; amenazan con difundir videos para “exhibirse”

La polémica entre Marlon Colmenarez y Lalo Carrillo se ha centrado en que ambos tienen "evidencia para exhibirse" | Fotos: Instagram / @lalocarrilloof, @marloncolmenarezoficial04

El conductor de espectáculos Lalo Carrillo y el modelo Marlon Colmenarez han desatado un fuerte desencuentro que los ha puesto en el “ojo de huracán” y la polémica este viernes 28 de febrero. La razón por la que estos dos personajes han entrado en una pelea en redes sociales es por compartir una serie de videos y supuesta evidencia que los incriminaría a ambos haciendo “cosas indebidas”.

El pleito inició cuando Marlon amenazó a la actriz y creadora de contenido, Wendy Guevara, de difundir supuestos videos que le “podrían arruinar la carrera”. Ante estos desafortunados comentarios, el cotitular del programa De Primera Mano no se quedó callado y reveló que él también poseía “pruebas” donde el examigo de “La Abeja Reina” estaba “haciendo desfiguros”.

“Marlon Colmenarez decía que tenía material de Wendy que, si salía, pues le iba a destrozar la carrera. Que mejor él se iba a quedar con ese material guardado, que porque era muy desafortunado. Es como si yo dijera que él, hace un tiempo, fue a un evento (de música electrónica) llamado ‘La leche’ y que hay unos videos en donde se ve haciendo unas cosas cero afortunadas y que le afectaría bastante. Yo tengo esos videos”, expresó en una publicación de Instagram.

El conductor de espectáculo dedicó un video para, según él, desmentir los dichos del modelo y mostrarle supuesta evidencia que lo incrimina en "actos indebidos" | Crédito: Captura de Pantalla

Colmenarez niega haber estado en “La Leche” del Frontón México

Al poco tiempo, la respuesta del creador de contenido para adultos no se hizo esperar. En una transmisión en vivo para su cuenta de TikTok, Colmenarez minimizó los dichos del conductor e hizo hincapié en que el nunca se hizo presente en el tan mencionado evento:

“Amigo, yo nunca he ido a España, para empezar. Entonces no sé qué videos podrías tener en contra de mí. Más bien, tú, por decir eso, yo puedo demandarte por difamación. No sé quién eres. No sé si te conocen en tu casa”, señaló.

Marlon amenazó con publicar supuestos videos de Wendy Guevara que "podrían acabar con su carrera" | Crédito: Captura de pantalla, Facebook / Marlon Colmenarez

A esas nuevas declaraciones se sumó la molestia del modelo porque en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, dice él, “se la han pasado hablando mal y lo mencionan más de mil veces”.

Lalo Carrillo revira una vez más y dice tener la evidencia contra el modelo

El punto más álgido de la pelea en redes fue cuando el presentador de Imagen Televisión mostró el cartel del supuesto festival de música electrónica. Además, le pidió al examigo de Wendy que no hablara más porque mostraría las pruebas que, asegura, tiene en su contra:

“Dice que el evento solamente es en Europa. Híjole, mi Marlon, en diciembre del 2022, si no mal me equivoco, el evento se hizo en México, pero no me creas a mí. Créele a este cartel que vamos a poner. Yo recuerdo que a ese evento, yo llegué a la 1 de la mañana. Tú llegaste poco después, con dos personas ¿Sí te vas acordando? Una cangurera que estabas abriendo”, dijo en su respuesta.

El cartel oficial del festival "La Leche" fue publicado a finales de diciembre de 2022 en la página oficial del Frontón México | Crédito: Facebook / Frontón México

¿El conductor de espectáculos realmente le coqueteó al venezolano?

Tras estas nuevas declaraciones de Carrillo, el también artista musical decidió arremeter nuevamente con una serie de declaraciones donde “le pasó la bolita” al conductor y, asegura, “también tiene evidencia porque sabe la razón por la que andaba ahí”

“Tú estabas en ese evento, entonces tú mismo estabas haciendo mil cosas también. Porque tú sabes lo que pasa en esos eventos. Ni sabía que había ido a ese evento llamado así. Te reto a que subas el video. Habla con pruebas”, comentó el venezolano.

Además, añadió a ello lo siguiente: “Voy a preguntar por ti a todos mis amigos de esos eventos a ver qué saben. Porque sé que estabas allí. No eres ningún santo, goloso”.

El influencer llamó "goloso" al presentador y amenazó que él buscará entre sus amigos para encontrar "videos donde él está también" en el evento | Crédito: Captura de Pantalla

Lo peor del asunto vino cuando el influencer difundió una captura de pantalla, la cual muestra cómo, aparentemente, Lalo le había preguntado “de qué numero calza”, lo que en la cultura popular de México se entiende por cuánto le mide el miembro a un hombre.

“(...) Esa gente (los conductores de De Primera Mano) habla mal de mí mil veces. En ese programa donde tu trabajas, amigo Lalo Carrillo, porque no hablan de esto: te la pasas preguntándome cuánto me mide y después hablas mal de mí. Eso se llama descaro y cinismo (...)”, sentenció en otro posteo para “desenmascarar la hipocresía de Carrillo”.

Colmenarez subió a sus historias de Instagram una captura de la conversación donde Carrillo le "coqueteaba" y le preguntaba "qué numero calza" | Crédito: Captura de Pantalla

Hasta el momento, el conductor no ha emitido una nueva postura al respecto. Solo se ha limitado a mencionar que ya vio en persona a la celebridad venezolana y “terminó decepcionado”.