3 vitaminas esenciales para que tu anturio florezca todo el año

Vitamina C (Ácido ascórbico)El ácido ascórbico actúa como antioxidante, protegiendo la planta de daños por radicales libres y favoreciendo la síntesis de fitohormonas responsables del crecimiento floral. Un artículo en Journal of Plant Physiology (2020) señala que la vitamina C mejora la fotosíntesis y estimula la producción de flores en plantas tropicales. Puedes añadir jugo de naranja diluido en agua o utilizar suplementos de vitamina C para fortalecer tu anturio.