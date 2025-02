Reforma vs nepotismo sigue dividiendo a Morena; Salgado no va y Monreal se aferra

Claudia Sheinbaum le corta las aspiraciones a Félix Salgado y Saúl Monreal para ser gobernadores. |Crédito: Cuartoscuro - Reuters - X, Saul_MonrealA

¿Mantener el poder y mantener la dinastía? La reforma que busca combatir el nepotismo en cargos de elección popular ha provocado una fractura entre los militantes de Morena derivado a que sus aspiraciones políticas son diferentes.

Tras los posicionamientos en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre las modificaciones realizadas y aprobadas en el Senado el pasado 25 de febrero, puesto que dos legisladores se verían beneficiados: Félix Salgado, padre de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero; Saúl Monreal; hermano de David Monreal; gobernador de Zacatecas.

En las más recientes declaraciones, Salgado se quejó porque -pese a faltar dos años de estas elecciones- supuestas encuestas lo posicionan como el favorito de los guerrerenses en comparación con otros actores políticos; aunque dijo que si Morena determina que él no será candidato por su parentesco con la actual gobernadora.

“Soy el candidateable que tiene más porcentaje de aceptación de todos los que encuestan, con todo respeto y de todos los partidos, soy el de más alta calificación. Si a mí me dice Morena no vas, no voy, así de simple”, se quejó el morenista.

Hasta ahora la gobernadora de Guerrero no ha sido vista recorriendo la zona afectada por el huracán Otis Foto: Cuartoscuro

En tanto, Saúl Monreal fue más directo sobre cuáles son sus aspiraciones, pues aseguró que aspira a la gubernatura de Zacatecas, pese al anunció de la lideresa morenista, de que a partir de estas elecciones, que se realizarán en Durango y Veracruz, para no presentar propuestas de familiares, incluso que esperan presentar una propuesta estatutaria para que la misma medida se aplique para el proceso electoral de 2027.

“Lo que digo es que tengo mi derecho constitucional (...) Mi posición es firme de aspirar a la gubernatura, vamos a esperar a ver cómo se da la reforma constitucional”, aseguró Saúl Monreal.

En caso de que la reforma constitucional no se aplique para el 2027 y Morena apruebe la modificación estatutaria, entonces Salgado o Monreal podrían buscar el apoyo de otro partido político para su participación.

David Monreal acompañó a su hermano Saúl en su último evento público como alcalde de Fresnillo. (Facebook/Saúl Monreal Ávila)

Senadora del PVEM pide esperar a las encuestas

La senadora Ruth Miriam González Silva mantuvo su postura respecto a lo que podría ser las elecciones de 2027, buscarían aparecer entre los candidatos para gobernar San Luis Potosí.

Aseguró que nunca había declarado que buscará la candidatura para ser la próxima gobernadora de San Luis Potosí; aunque, pide esperar a que se levanten las encuestas en la entidad para definir las preferencias y que sea la ciudadanía la que decida.

“Quiero ser muy incisiva en esto: de mi boca nunca ha salido que yo quiero ser gobernadora. En su momento el pueblo decidirá, las encuestas decidirán qué es lo más importante”, dijo González a los medios de comunicación.