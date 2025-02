Félix Salgado asegura que “puede esperar” a ser candidato a gobernar Guerrero si se aprueba reforma contra el nepotismo

Félix Salgado Macedonio habló sobre la reforma contra el nepotismo (Crédito: Cuartoscuro)

La aprobación de la iniciativa de reforma contra el nepotismo electoral en el Senado, así como la modificación del transitorio para promover su aplicación hasta 2030, han causado polémica por los personajes que podría beneficiarse. Al respecto, Félix Salgado Macedonio, ante una posible modificación del artículo mencionado, aseguró que “puede esperar” para buscar ser gobernador de Guerrero.

En una comparecencia ante medios de comunicación, el senador por el estado de Guerrero fue cuestionado sobre su interés en competir por la candidatura a la gubernatura de su estado en caso de que la aplicación de la reforma sea hasta 2030. Al respecto, negó tener intenciones de aspirar al puesto en el corto plazo.

“Por mí que se apruebe y que entre en vigor mañana (la reforma contra el nepotismo), yo puedo esperar. Estoy bien joven. No (voy a suceder a mi hija), después (buscaré la gubernatura) que pasen los años, ya que me quede más viejito para dar consejos. Si llego vivo al 33 a lo mejor me animo, si llego”, dijo ante los medios de comunicación.

Evelyn Salgado es gobernadora de Guerrero (Foto: Facebook/Evelyn Salgado Pineda)

Si bien ha negado interés en la búsqueda de la candidatura al puesto que en la actualidad es desempeñado por Evelyn Salgado Pineda, la postergación de la aplicación de la reforma al 2030 podría permitirle competir en el proceso electoral de 2027, cuando su hija finalizaría su periodo de encargo.

Por el contrario, si los diputados modifican la adecuación realizada a petición de Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco, sus aspiraciones inmediatas quedarían borradas. Y es que al no poder registrarse en la contienda de 2027, debería esperar hasta el 2033, cuando tendrá 76 años.

Aunque declaró no tener inconveniente con la fecha en la que el proyecto pueda entrar en vigor, adelantó que si el transitorio es modificado en la Cámara de Diputados tendría que volver al Senado para su revisión. En ese sentido, si no hay un acuerdo, la iniciativa podría ser pausada.

Sheinbaum exhortó al partido Morena evitar nepotismo y reelección en las elecciones del 2027. | Gobierno federal

“Todo queda como está hasta ahorita y entonces haceos quedar mal a la presidenta de la República. Ella dijo que lo más importante, si va el 27 o el 30, lo más importante es que ya va a estar en la Constitución y se prohíbe el nepotismo electoral. Si la rechazan ya no queda en la Constitución”, dijo.

Pese a ello, no cerró las puertas a la posibilidad de aceptar la candidatura en el 2027 en caso de beneficiarse en las encuestas el partido.