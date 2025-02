El bolero en la era digital: Carlos Cuevas mantiene viva la esencia del romance

“Hemos recorrido la lengua en todos sentidos, hemos pasado por las buenas, por las no tan buenas, pero siempre trabajando, siempre trabajando y educándonos la voz. Por ejemplo, en mi caso, yo cada semana tomo clase de canto, hago ejercicio, trato de no mandarme (excederme) en otras cosas, ni en comida, ni en bebida, no fumo. Cuando tienes la disciplina te tiene que ir bien”.