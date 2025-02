Estadounidense confiesa que se disfraza de agente de migración para aterrorizar a mexicanos “por diversión”

Brandon Fellows confesó que compró un uniforme de ICE en línea para asustar a la comunidad latina en EE.UU

La situación migratoria en Estados Unidos sigue siendo un tema sensible, especialmente para la comunidad latina que vive en condición ilegal. En este contexto, un joven identificado como Brandon Fellows se ha viralizado tras confesar que se disfraza de agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el único propósito de asustar a los inmigrantes indocumentados, en especial mexicanos.

El caso fue expuesto por el tiktoker Carlos Eduardo Espina, quien compartió una entrevista en la que Fellows luce un uniforme que aparenta ser oficial: una chamarra con el logotipo de ICE, un gafete y una gorra con la frase “Make America Great Again”, emblema de la campaña de Donald Trump.

Cuando un reportero le preguntó a Brandon Fellows si realmente trabajaba en inmigración, el joven respondió sin tapujos que no, que había comprado la vestimenta en línea por 30 dólares (aproximadamente 615 pesos mexicanos) y que la usaba en lugares públicos con la intención de infundir miedo a los inmigrantes.

“Me gusta ir a supermercados y ver a todos los ilegales intentando huir. Es graciosísimo”, declaró con una sonrisa en el rostro.

Inmigrantes logran cruzar a la frontera en Estados Unidos. (Especial)

Fellows, quien fue identificado como uno de los atacantes del Capitolio en 2021 en apoyo a Donald Trump, también aseguró que no siente remordimiento alguno por lo que hace. “Sé que no estoy haciendo nada ilegal, solo estoy usando ropa y observando lo que sucede. Me parece muy divertido”, agregó.

El video ha causado indignación en redes sociales, donde miles de usuarios han condenado su actitud y exigido acciones en su contra. La falsificación de identidad de un agente federal es un delito grave en Estados Unidos, por lo que algunos internautas han solicitado que se investigue si Fellows ha incurrido en alguna actividad ilegal.

Por otro lado, diversas organizaciones pro derechos de los migrantes han utilizado el caso como un ejemplo del ambiente hostil que muchos inmigrantes enfrentan diariamente en el país. “Este tipo de acoso solo alimenta el miedo y la discriminación hacia una comunidad que ya vive bajo constante amenaza”, mencionó un activista en Twitter.

El tiktoker Carlos Eduardo Espina expuso el caso de un joven que usa un uniforme falso de ICE para sembrar terror en supermercados y lugares públicos Crédito: TikTok /Carlos_Eduardo_Espina

Hasta el momento, no se han reportado acciones legales en contra de Fellows, pero el video sigue generando reacciones y un debate sobre el trato a los inmigrantes en Estados Unidos. Mientras tanto, la comunidad latina sigue enfrentando no solo las políticas migratorias, sino también la hostilidad de quienes, como Fellows, ven en ellos un blanco fácil para sus burlas y agresiones.