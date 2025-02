Critican a Ester Expósito por supuestamente tirar dulces mexicanos a la basura: ¿Qué dijo realmente?

La actriz Ester Expósito no criticó los dulces mexicanos por "tener droga" CRÉDITO: REUTERS/Jon Nazca

Esther Expósito es una actriz española reconocida principalmente por su papel protagonista en la popular serie de Netflix Élite; sin embargo, recibió algunas críticas por supuestamente haber rechazado los dulces mexicanos que le había dado un admirador.

A través de distintas páginas sobre películas y series, comenzaron a circular las capturas de pantalla donde la actriz decía “Una vez en México me pidieron una foto de la forma más rara. Apareció un fan con una bolsa de golosinas y dulces locales, pero era una cantidad abismal. Obviamente no comí ninguna y las tiré todas en México, no sabes si llevan drogas”.

Si bien la polémica se ha mantenido en Facebook, es importante señalar que Ester Expósito no realizó algún comentario sobre dulces mexicanos con droga y tampoco dijo que los hubiera tirado a la basura.

Lo cierto es que la actriz sí tiene una anécdota con dulces mexicanos, pero no se expresó negativamente hacia ellos y tampoco los desperdició, únicamente evitó consumirlos.

Ester Expósito nunca realizó estas declaraciones (Captura de pantalla)

Muchos artistas internacionales evitan comer los regalos que les hacen sus fans, ya sea por cuestiones de seguridad o debido a que su salud y trabajo les obligue a seguir una dieta estricta.

Lo que verdaderamente dijo Ester Expósito para Vanity Fair fue “Un día en México me trajeron una docena de chuches y fue como ‘No sé si comérmelas o probarlas’, no me las comí, lo agradecí mucho pero era una cantidad de chuches impresionante”

En ningún momento se expresó negativamente de los dulces típicos mexicanos ni hizo mención a las drogas. De igual manera, recordó que los admiradores de su trabajo le han hecho regalos lindos como flores o detalles hechos a mano.

De igual manera, Expósito menciona que los fans suelen ser muy educados cuando le piden fotos en la calle, sólo le parece ilógico y “raro” que la gente que no la conoce también le solicite una selfie e incluso le digan “No sé quién eres pero yo también”.

Entre comentarios de diversas publicaciones, Ester Expósito está recibiendo varias críticas, pero es importante señalar que no juzgó los dulces mexicanos ni a la gastronomía del país.

La actriz no criticó la gastronomía mexicana Universal Pictures Spain

Por el contrario, la actriz de la película Perdidos en la noche (2023) tiene un video probando la comida mexicana en el restaurante Pujol. En dicho especial de Vogue Spain, Ester Expósito degustó mole, barbacoa, churros, taco de margarita y varios platillos más, su reacción fue de gusto y curiosidad.