Condenan a más de 150 años de prisión a sujeto que asesinó a sus hijas y a su suegra en Los Mochis

El asesinato ocurrió en octubre del 2023 FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Las autoridades de Sinaloa han dictado una sentencia histórica contra Rubén Abdiel “N”, mejor conocido como “el Chacal de Los Mochis”, otorgándole más de 150 años de cárcel por haber asesinado a sus dos hijas y a su suegra en el año 2023, además de causarle graves lesiones a quien entonces era su pareja sentimental.

La mañana de este miércoles se llevó acabo la audiencia del procedimiento abreviado en su contra, de carácter privado y sin acceso a público ni a la prensa. Únicamente estuvieron presentes los abogados de la defensa y los agentes del Ministerio Público que llevan el caso.

El proceso duró una hora y media, tras la cual las partes salieron sin emitir declaraciones sobre la audiencia. En total se le otorgó a Rubén Abdiel 154 años en prisión, y será el día viernes a las 11 de la mañana que se le dará lectura y explicación de la sentencia.

En días previos a este proceso, diversos grupos feministas y el propio alcalde de Ahome, Gerardo Octavio, pedían se le concediera la pena máxima al acusado, ya que había trascendido que esperaban obtener una sentencia de 70 años.

“100 años se me hace poco para ese desequilibrado mental” indicó el edil, quien aún dice sentir indignación por el caso, sin embargo, enfatizó la importancia de respetar el marco legal y las decisiones del Poder Judicial.

Cabe recordar que el acusado cometió el crimen en el fraccionamiento Quinta Cortés, ubicado en el municipio de Ahome, Sinaloa el 19 de octubre del 2023. El hombre habría usado un martillo para asesinar a sus hijas de uno y cuatro años de edad, además de atacar a su hijastra de 13 años y a su suegra, quien más tarde falleció a causa de las heridas, además de dejar malherida a su pareja, con quien momentos antes mantuvo una fuerte discusión.

El sujeto fue ubicado en Huatabampo, Sonora, donde fue ubicado y capturado por policías de investigación de la entidad y elementos de Policía de Investigación de Sinaloa, quienes lo trasladaron a la ciudad donde se le cumplimentó la orden de aprehensión librada por un juez.

En ese momento, gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, condenó el doble feminicidio y el ataque contra las otras tres mujeres: “fuimos opacados por un hecho abominable, un chacal, un animal, no sé como decir, no tiene descripción de que las haya matado a martillazos. Esto no puede ser más que tema de droga, alcohol, un fuerte problema emocional”.