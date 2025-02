Maribel Guardia revela por qué no asistió al homenaje de Daniel Bisogno

El conductor se ausentó de 'Lagunilla Mi Barrio' por problemas de salud. (IG: @maribelguardia)

El 21 de febrero se cumplió un mes desde que José Julián (hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón), fue separado de su madre debido a una denuncia que su abuela, Maribel Guardia, levantó en su contra por presunta violencia familiar.

Durante ese tiempo, la actriz de 65 años ha evitado cualquier tipo de contacto con medios de comunicación, incluso en una ocasión salió corriendo en cuanto vio cámaras y micrófonos afuera del teatro donde interpreta a Doña Lencha en Lagunilla Mi Barrio.

Sin embargo, recientemente fue interceptada por varios reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e inevitablemente respondió algunas preguntas sobre la salud de su nieto.

El conductor murió el 20 febrero del 2025

Ahí, lamentó el deceso de Daniel Bisogno, con quien compartió créditos en Lagunilla Mi Barrio y explicó que no asistió al homenaje póstumo que el productor de la puesta en escena organizó en el teatro donde solían presentarse juntos.

“El amor por las personas que he querido y que he tenido la suerte de conocer, viven en el corazón de uno. Yo creo que no voy a ir porque va a estar toda la prensa ahí, pero él sabe cuánto lo llegue a querer, porque al principio nos llevábamos muy mal, pero el destino me llevó a trabajar con él y conocer a la persona que no estaba en la pantalla”, declaró.

Maribel Guardia aseguró que con el paso del tiempo llegó a querer al conductor de Ventaneando y resaltó las cualidades artísticas: aplaudió su humor negro, su compañerismo y su faceta como padre.

Homenaje póstumo de Daniel Bisogno en e Centro Cultural Teatro II (TikTok)

“Un extraordinario papá, siempre anda con su niña cuidándola, atendiéndola, amándola; es niña se queda con lo mejor de su papá”, agregó.

Elenco de ‘Lagunilla Mi Barrio’ despide a Daniel Bisogno

Contrario a Maribel Guardia, otros integrantes de la puesta en escena sí asistieron al homenaje póstumo en memoria de su compañero y dirigieron unas palabras al público.

“Daniel, siempre fuiste... tu ironía me encantaba, te aprendí tanto (...) a veces fingimos que tenemos muchos amigos, yo los cuento porque la amistad se vuelve lealtad y la lealtad de Daniel Bisogno, de ti Muñeco, jamás la voy a olvidar”, comentó Germán Ortega.

Eso no fue todo, el elenco pidió un aplauso para Daniel Bisogno tras concluir su primera presentación sin él. Cabe mencionar que el conductor se ausentó de la obra durante cinco meses, pero seguía siendo parte del equipo y aparecía en los promocionales.